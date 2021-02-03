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Kuruluş Osman nerede çekiliyor? Kuruluş Osman çekimleri nerede yapılıyor?

Atv ekranlarında seyircileri karşısında olan Kuruluş Osman dizisinin çekimlerinin nerede gerçekleştirildiği merak edilmeye başlandı. Başrolünde Burak Özçivit'in rol aldığı Kuruluş Osman dizisinin çekimlerinin yapıldığı mekan araştırılmaya başlandı.

03 Şubat 2021 Çarşamba 19:51
Kuruluş Osman nerede çekiliyor? Kuruluş Osman çekimleri nerede yapılıyor?
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Atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinin çekim yaptığı yerin neresi olduğu merak edilmeye başlandı. Pek çok seyirci, tarihi dizinin nerede çekildiğini araştırmaya başladı.

Kuruluş Osman nerede çekiliyor?

Kuruluş Osman’ın çekimlerinin nerede gerçekleştirildiği merak konusu oldu. Kuruluş Osman dizisinin çekimleri İstanbul’da yapılmaktadır. İstanbul Beykoz ilçesine bağlı olan Riva’da çekimler gerçekleştirilmektedir. Kuruluş Osman dizisine ait olan sahnelerin neredeyse tüm sahne çekimleri, İstanbul Beykoz’da kurulan yaklaşık 300 dönümlük bir alanın üzerine yerleştirilmiş olan kale, han, cami, ve hamamlarda yapılmaktadır.

Kuruluş Osman hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

Kuruluş Osman dizisi Çarşamba günleri saat 20:00’de Atv kanalında yayınlanmaktadır.



Son Güncelleme: 03.02.2021 19:51
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Anahtar Kelimeler:
KuruluşOsmançekimDiziATV
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