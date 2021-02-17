Kuruluş Osman Malhun Hatun'u oynayan kim?

Atv ekranlarından yayınlanan ve izlenme rekorları kıran Türkiye'nin en çok sevilen dizilerinden biri olan Kuruluş Osman, nefes kesen bölümleriyle heyecanın dozunu artırmaya devam ediyor. Kuruluş Osman dizisi tüm heyecanıyla devam ederken izleyiciler Malhun Hatun'u oynayan Yıldız Çağrı Atiksoy'un kim olduğunu merak ediyor. Kuruluş Osman Malhun Hatun'un kim olduğu ortaya çıktı. Bu yazımızda Malhun Hatun'u oynayan Yıldız Çağrı Atiksoy'un kim olduğunu sizlerle paylaşacağız.

Bozdağ Film tarafından yapımcılığı üstlenilen Kuruluş Osman dizisi, daha önce TRT 1 ekranlarında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı olarak karşımıza çıkmaktadır. Kuruluş Osman'ın oyuncu kadrosunda birbirinden değerli oyuncular bulunuyor. Bu oyuncular Burak Özçivit, Erkan Avcı,Nurettin Sönmez, Ragıp Savaş, Seçkin Özdemir, Didem Balçın, Yeşim Ceren Bozoğlu, Kanbolat Görkem Aslan ve Cüneyt Arkın gibi adından sıkça söz ettiren ve şimdiye kadar birçok yapımda yer alan önemli isimlerdir. Reyting rekortmeni dizi, ülkemizin büyük bir kitlesi tarafından takip edilirken, yeni oyuncular da gelmeye devam ediyor. Kuruluş Osman dizisine daha önce Öyle Bir Geçer Zamanki dizisinde oynayan, sevimli yüzüyle hatırladığımız Yıldız Çağrı Atiksoy katıldı. Yıldız Çağrı Atiksoy, Kuruluş Osman dizisinde Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Osman Gazi'nin eşi ve Orhan Gazi'nin annesi olan Malhun Hatun'u canlandıracaktır. Kuruluş Osman dizisi tüm heyecanıyla devam ederken izleyiciler Malhun Hatun'u oynayan Yıldız Çağrı Atiksoy'un kim olduğunu merak ediyor. Kuruluş Osman Malhun Hatun'un kim olduğu ortaya çıktı. Bu yazımızda Malhun Hatun'u oynayan Yıldız Çağrı Atiksoy'un kim olduğunu sizlerle paylaşacağız.

Kuruluş Osman Malhun Hatun

Yıldız Çağrı Atiksoy Kimdir?

Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Osman Gazi'nin eşi ve Orhan Gazi'nin annesi olan Malhun Hatun, Şeyh Edebali'nin kızı Bala hatun ile sık sık karıştırılmaktadır. Ancak bu doğru bir yaklaşım değildir. Malhun Hatun gerçekte Selçuklu veziri Ömer Abdülaziz'in öz kızıdır. Türk ırkına mensup olduğu kesinleşmiştir. 1326 yılında yaşlılıktan dolayı yaşamını yitirmiştir. Mezarı Bilecik'e bağlı Söğüt ilçesinde bulunmaktadır. Ayrıca kendi adını taşıyan bir türbesi de vardır.

Öyle Bir Geçer Zamanki dizisinde Berrin Aksu karakterini oynayan ve adını burada duyuran Yıldız Çağrı Atiksoy, son olarak TRT 1 ekranlarında yayınlanan Şampiyon dizisinde Suna karakterini canlandırdı. Buradaki performansı da çok beğenilmişti. Kendisi 1 Nisan 1986 doğumludur. İzmir'de dünyaya gelmiştir. Ege Üniversitesi Sanat Merkezi'nde 2 yıl boyunca oyunculuk eğitimi aldı. Sonrasında Müjdat Gezen Sanat Merkezinde oyunculuk eğitimlerine devam etti. Ayrıca Yedi Güzel Adam ve Savaşçı gibi dizilerde de boy gösteren güzel oyuncu, yetenekleriyle göz doldurmaya devam ediyor. Yıldız Çağrı Atiksoy, şimdi de Kuruluş Osman'da Malhun Hatun'u canlandıracak. Bu rolü başarıyla oynayacağından şüphemiz yoktur.

Şimdiye kadar evlenmedi ancak Savaşçı dizisinden hatırladığımız Berk Oktay'dan evlilik teklifi aldı. İkili bu müjdeli haberi sosyal medya hesaplarından duyururken muhtemelen evlenecekler.

