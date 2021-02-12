Kuruluş Osman Malhun Hatun kimdir? Yıldız Çağrı Atiksoy hakkında bilgiler

ATV’nin her bölümü ilgiyle izlenen tarih dizisi Kuruluş Osman’ın kalabalık oyuncu kadrosuna ünlü bir kadın oyuncu dahil oldu. Dizide bir süredir Osman Bey’in eşi Malhun Hatun’u kimin canlandıracağı gündem olmuştu. Günler sonra kanaldan yapılan açıklama ile Malhun Hatun karakterini başarılı oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy’un oynayacağı duyuruldu.

Malhun Hatun kimdir?

Yıldız Çağrı Atiksoy kimdir?

Malhun Hatun, Osmanlı padişahı Orhan Gazi’nin annesi ve Osman Gazi’nin eşlerinden biridir. Orhan Gazi’nin annesi Malhun Hatun’un kendi adına inşa edilmiş bir türbesi bulunmaktadır. Malhun Hatun’un Türk olduğu bilinmektedir.

1 Nisan 1986 yılında İzmir’de doğmuştur. Lise eğitiminden sonra İzmir Ege Sanat Merkezi ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimi almıştır. İlk ekran deneyimini 2004 yılında yayınlanan Büyük Buluşma dizisiyle yaşayan oyuncu daha sonra Aşk Oyunu, Ah İstanbul, Gazi, Yersiz Yurtsuz, Öyle Bir Geçer Zaman ki, Yedi Güzel Adam, Evli ve Öfkeli ve Şampiyon dizilerinde rol almıştır. Şu sıralar meslektaşı Berk Oktay ile evlilik hazırlığı yapan oyuncu 1.76 metre boyundadır.