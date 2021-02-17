Kuruluş Osman Malhun Hatun kimdir? Malhun Hatun gerçek tarihteki yeri, hayatı ve biyografisi

ATV’de yayınlanan ve büyük ilgiyle takip edilen Kuruluş Osman dizisi, tüm hızıyla sürüyor. Büyük ilgiyle takip edilen dizi, heyecanlı bölümleriyle izleyiciyi ekrana kilitliyor. Özellikle tarihseverlerin yoğun ilgi gösterdiği dizi, reyting oranlarında da üst sıralarda yer alıyor. Diziyi izleyenler ise, dizide yer alan karakterlerin hayatlarını, gerçek tarihteki yerlerini merak ediyor, bu konuda araştırmalar yapıyor. Son günlerde en çok araştırılan isim ise dizinin kadrosuna yeni dahil olan Malhun Hatun. Diziye takip eden izleyiciler, Malhun Hatun’un hayatını, gerçek hayattaki yerini, karakteri canlandıran Yıldız Çağrı Atiksoy’un kim olduğunu araştırıyor.

Malhun Hatun ile ilgili bilgiler

Yıldız Çağrı Atiksoy’un hayatı

İkinci Osmanlı padişahı Orhan Gazi’nin annesi olan Malhun Hatun, Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’nin eşlerinden bir tanesidir. Anadolu Selçuklu Veziri Ömer Albülaziz Bey’in kızı olan Malhun Hatun’un Türk olduğu kesindir.

1 Nisan 1986 tarihinde İzmir’de hayata gözlerini açan Yıldız Çağrı Atiksoy, eğitimini doğup büyüdüğü İzmir’de almıştır. Çocukluktan itibaren oyunculuğa ilgi duyan Atiksoy, ilk olarak İzmir Ege Sanat Merkezi’nde tiyatro eğitimi almıştır. Bu eğitiminin ardından Müjdat Gezen Sanat Merkezi’ne geçen Atiksoy, burada da oyunculuk eğitimi almıştır. Sinema ve oyunculuk üzerine eğitimler alan güzel oyuncu, dönemin en çok ilgi duyulan yapımlarından biri olan Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde Berrin Akarsu karakterini oynayarak çıkışını gerçekleştirdi. Ardından Yedi Güzel Adam dizisinde de rol alan güzel oyuncu, Savaşçı ve Şampiyon dizilerinde de rol aldı. Son olarak Kuruluş Osman dizisinin oyuncu kadrosuna katılan Yıldız Çağrı Atiksoy, bu dizide Malhun Hatun karakterini canlandıracak.