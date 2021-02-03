Kuruluş Osman Malhun Hatun kimdir, kim oynayacak?

ATV ekranlarının fenomen dizisi Kuruluş Osman yeni bölümleriyle sezona devam ediyor. Yönetmenliğini Metin Günay’ın üstlendiği, senaryosunu ise Mehmet Bozdağ’ın kaleme aldığı tarih dizisi Kuruluş Osman Çarşamba gününe damgasını vuruyor. Sık sık kadrosuna yeni isimleri katan diziye son olarak Funda Güray dahil oldu.
Funda Güray kimdir?
Malhun Hatun kimdir?
Malhun Hatun, Osman Bey’in Bala Hatun ile anlaşarak evlenip çocuk sahibi olduğu kadındır. Dizide Malhun Hatun karakterinine dair henüz ayrıntı paylaşılmadı.
Son Güncelleme: 03.02.2021 19:24