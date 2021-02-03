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Kuruluş Osman Malhun Hatun kimdir, kim oynayacak?

Atv'nin reyting rekorları kıran dizisi Kuruluş Osman'a yeni bir karakter dahil oluyor. Dizide Malhun Hatun kimdir, kim oynayacak belli oldu.

03 Şubat 2021 Çarşamba 19:24
Kuruluş Osman Malhun Hatun kimdir, kim oynayacak?
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ATV ekranlarının fenomen dizisi Kuruluş Osman yeni bölümleriyle sezona devam ediyor. Yönetmenliğini Metin Günay’ın üstlendiği, senaryosunu ise Mehmet Bozdağ’ın kaleme aldığı tarih dizisi Kuruluş Osman Çarşamba gününe damgasını vuruyor. Sık sık kadrosuna yeni isimleri katan diziye son olarak Funda Güray dahil oldu.

Funda Güray kimdir?

Funda Güray 1988 yılında doğmuştur. Haliç Üniversitesi’nden mezun olan oyuncu, Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimi aldıktan sonra birçok reklam filminde rol aldı. 2016 yılında Bünyamin, 2018 yılında da İstanbul Muhafızları gibi filmlerde rol alan oyuncu son olarak 2017 yılında Seni Kimler Aldı dizisinde yer almıştır. Funda Güray’ın Kuruluş Osman dizisinde Malhun Hatun karakterini canlandıracağı iddia ediliyor.

Malhun Hatun kimdir?

Malhun Hatun, Osman Bey’in Bala Hatun ile anlaşarak evlenip çocuk sahibi olduğu kadındır. Dizide Malhun Hatun karakterinine dair henüz ayrıntı paylaşılmadı.



Son Güncelleme: 03.02.2021 19:24
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Anahtar Kelimeler:
Kuruluş OsmanMalhun HatunFunda Güray
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