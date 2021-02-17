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Kuruluş: Osman Malhun Hatun kimdir? Kim canlandıracak? Yıldız Çağrı Atiksoy hakkında bilgiler

Atv’nin en çok izlenen dizisi Kuruluş Osman, her hafta Çarşamba günü izleyici ile bir araya gelmektedir. Kırdığı reyting rekorları ile adından sürekli bahsettiren Kuruluş Osman dizisinin yönetmen koltuğunda Metin Günay oturmaktadır. Diziye ne zaman katılacağı merak edilen Malhun Hatun karakteri sonunda bizlerle olacak. Malhun Hatun’un kim olduğu ve kimin canlandıracağına dair sorularınızı yazımızın devamında cevapladık.

17 Şubat 2021 Çarşamba 19:27
Kuruluş: Osman Malhun Hatun kimdir? Kim canlandıracak? Yıldız Çağrı Atiksoy hakkında bilgiler
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Atv’nin reytinglerinde her zaman birinci sırada yer alan Kuruluş Osman izleyicilerinin merakla belediği Malhun Hatun sonunda diziye giriş yapıyor. Osman Bey’in eşi, Orhan Gazi’nin de annesi olarak dizide yer alacak Malhun Hatun’u canlandıracak oyuncuyu duyunca çok şaşıracaksınız.

 

Bilmeyenler için diziye yeni katılacak olan Malhun Hatun karakterinin aslında tarihte gerçekten var olduğunu söylemek isteriz. Malhun Hatun gerçek tarihte de Osman Bey’in eşidir. Aynı zamanda da Orhan Gazi’nin annesidir. 

 

Çok merak edilen konulardan biri de Malhun Hatun’u kimin canlandıracağıdır. Bu soruya yanıtımız başarılı ve yetenkli oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy’dur.

 

Yıldız Çağrı Atiksoy

1986 senesinde doğan güzel oyuncu İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde eğitimini tamamlayan oyuncu adını Öyle Bir Geçer Zaman Ki adlı dizi ile duyurmuştur. Sosyal medya hesaplarını da aktif bir şekilde kullanan Atiksoy’u insatgramdan takip etmek isteyenler için de instagram adını sizlerle paylaşmak istedik.

@yildiz_c_atiksoy

 



Son Güncelleme: 17.02.2021 19:27
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Anahtar Kelimeler:
Kuruluş OsmanMalhun HatunYıldız Çağrı Atiksoy
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