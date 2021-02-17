Kuruluş Osman Malhun Hatun gerçek adı nedir, kim oynuyor?

Malhun Hatun’un gerçek tarihte kim olduğu merak konusu oldu. Kuruluş Osman’a yeni dahil olan Yıldız Çağrı Atiksoy, Malhun Hatun karakterine hayat verecek. Peki Yıldız Çağrı Atiksoy kim, nerelidir, kaç yaşındadır? Sorularına yanıt aranmaktadır.

Kuruluş Osman Malhun Hatun karakterini kim canlandırıyor?

Kuruluş Osman’da Malhun Hatun karakterine "Yıldız Çağrı Atiksoy" hayat vermektedir.

Malhun Hatun kimdir?

Malhun Hâtun, Mal Hâtun, Mala Hatun veya Kameriye Hâtun (Kasım 1326'da öldü) ikinci Osmanlı Padişahı Orhan Gazi'nin annesi ve Osman Gazi'nin evlilik yaşadığı eşlerinden birisidir.

Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Bey'in eşi ve ikinci padişah Orhan Gazi'nin annesi olmaktadır. Şeyh Edebali'nin kızı Râbi Bâlâ Hâtun'la karıştırılan Malhun Hâtun'un babası Anadolu Selçuklu veziri Ömer Abdülaziz Bey'dir. İsmi, kuruluşunda Malhun bint Ömer Bey olarak gösterildi. Onun adına daha çok eve benzeyen bir türbe inşa edildi. Kesin olan şey Malhun Hatun'un Türk olduğudur çünkü Osmanlı padişahlarının sarayda yabancı kadınları Müslümanlaştırma ve onları eş yapma geleneği o dönemde yoktu.

Râbi'a Bâlâ Hâtun

Bostanzade Yahya Efendi, Tarih-i Saf adlı eserinde Mâl Hâtun'u Şeyh Edebali'nin kızı Râbi'a Bâlâ Hâtun olarak tanımlamıştır. Malhun Hatun ile Osman Bey'in evliliği Tevârîh-i Al-i Osman'da şöyle anlatılıyor: "Şeyhe haber virdi. Şeyh eydür: "Oğul Osman! Padişâhlık sana ve nesline mübârek olsun, ve benüm kızım Malhûn senün helâlin oldı,".

Yıldız Çağrı Atiksoy kimdir?

Türk dizi oyuncusu Yıldız Çağrı Atiksoy, 1 Nisan 1986, İzmir doğumludur. İzmir Ege Sanat Merkezi'nde iki yıl tiyatro eğitimi alan sanatçı, ardından Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde performans eğitimi almaya devam etti. Plato Film "sinema teknik ve oyunculuk" eğitimi de aldı. Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde Berrin Akarsu karakteri ile tanınmaya. Yedi Güzel Adam dizisinde Zehra karakterini canlandırdı. Savaşçı dizisinde Aslı Özkaynak rolünü oynadı. Şimdilerdeyse Atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde Malhun Hatun rolünü oynamaktadır.