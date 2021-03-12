Kuruluş Osman Malhan Hatun ölüyor mu, diziden çıkacak mı? Yıldız Çağrı Atiksoy diziden ayrılacak mı?

Kuruluş Osman dizisinde Malhan Hatun ölecek mi?

ATV ekranlarında sevilen dizi Kuruluş Osman 49. Bölümünde yayınladığı sahnelerle nefesleri kesti. İzleyicileri ekrana bağlayan dizinin başrolünü Burak Özçivit üstlenmektedir. Dizinin son bölümünde Osman, Malhan hatunu buldu. Yaralanan Malhan Hatun hakkında izleyiciler ölüp ölmeyeceğini merak etmektedirler.

ATV ekranlarında çarşamba akşamları ekrana gelen Kuruluş Osman dizisinde yeni bölüm fragmanı yayınlanarak merak uyandırdı.

Son bölümde neler yaşandı?

Kara Şaman Togay uç bölgelerinde dengeleri değiştirmesi ardından Osman obanın birliğini düzenini sağlamak amacı ile harekete geçmiştir. Hemen ardından Osman Bey, Söğütte toplanılacak toy için obaların beylerine çağrı yaptı. Toya katılan Malhan Hatun ve babası Umur Bey içi üst düzeyde güvenlik tedbirleri alınmıştır. Tedbirlerin alınmasına rağmen içeri sızmayı başaran Kara Şaman Togay saldırı düzenler. Osman’ın düzenlediği toyun saldırıya uğraması sonucunda Osman’a güven sarsılır. Malhan hatun babasını yaralayan Togay’ın peşinden gider.

Bunun üzerine Osman toya ve obaya düzenlenen saldırının kimlerin yaptığını bulmak için plan düzenler. Savcı Bey, obadaki hainin Dündar Bey olduğunu düşünmektedir. Bunun üzerine Bayhoca’nın ölümünün cezasının kendisi vermek ister.

Malhan hatun Togay’ın kurduğu tuzağa düşer ve yaralanır.

Gelecek hafta yeni bölümde Kuruluş Osman dizisinde neler olacağı şimdiden merak edilmektedir.

