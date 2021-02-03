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Kuruluş Osman Lena Hatun kimdir? Gerçek adı nedir? Seray Kaya kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Çarşamba günlerinin vazgeçilmez Osmanlı dizisi ‘Kuruluş Osman’ çekimlerine hız kesmeden devam ediyor. Birçok izleyici kitlesine sahip olan diziye yeni kişiler girmeye devam ediyor. ATV’nin sevilen dizisi Kuruluş Osman’a Lena karakteri giriyor. Seray Kaya kimdir?

03 Şubat 2021 Çarşamba 23:38
Kuruluş Osman Lena Hatun kimdir? Gerçek adı nedir? Seray Kaya kimdir, kaç yaşında ve nereli?
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ATV’nin başarılı dizisi ‘Kuruluş Osman’ heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Başrollerinde Burak Özçivit’in oynadığı dizi Osmanlı tarihine değinerek birçok izleyiciyi ekranlara bağlamayı başarıyor. Dizide birçok kadın karakterin bulunması ile Lena Hatun oldukça dikkat çekmektedir. Seray Kaya’nın hayat verdiği güzel oyuncu kaç yaşında nereli?

‘Kuruluş Osman’ Lena karakterine can veren Seray Kaya kimdir?

 1991 İstanbul doğumlu Seray Kaya lise eğitimini tamamlandıktan sonra oyunculuk eğitimi alarak 2012 yılında ilk dizisi ile seyircileri ile karşı karşıya gelen oyuncu ‘Huzur Sokağı’ dizisinde rol almıştır.   Oğuzlar’ın Bozok kolundan Kayı boyuna kadar mensup olan Ertuğrul Gazi’nin oğullarından Saru Batu Savcı Bey’in eşi Lena Hatundur.  Osman Gazi’nin yengesi olan Lena Hatunu dizide Seray Kaya canlandırmaktadır.

Seray kaya rol aldığı dizi ve filmler

2019 : Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı

2012 : Huzur Sokağı

2014 : Kocamın Ailesi

2016 : Gülümse Yeter

2017-2020 : Kadın

2020 : Kuruluş Osman

 



Son Güncelleme: 03.02.2021 23:38
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Anahtar Kelimeler:
Seray KayaKuruluş OsmanLena HatunATV
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