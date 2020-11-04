Kuruluş Osman Lena Hatun kimdir? Gerçek adı nedir? Seray Kaya hakkında bilgiler

Seray Kaya Kimdir?

Seray Kaya, 4 Şubat 1991'de İstanbul ilinde dünyaya gelmiştir. Liseden mezun olduktan sonra Sadri Alışık Kültür Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı.

İlk olarak 2012 yılında yayınlanmış olan Huzur Sokağı dizisinde yer almıştır. "Kadın" dizisindeki Şirin rolü ile tanınıyor ve Türkler Geliyor Adaletin Kılıcı filminde Maria'yı canlandırdı.

Kuruluş Osman 28. Bölümde Neler Olacak?

"Türk ordusu nizam kurar!"

Konstantiniye ve İmparator'un gazabını üstüne çeken Osman Bey, Kulucahisar Kalesi'ni fethederek uç bölgede barışı sağlamıştır. Osman Bey'in karşısına çıkan ve en deneyimli komutanlarından Aya Nikola'yı bölgeye göndermeye karar veren Bizans imparatoru, başarısıyla tüm obaların ümidi olan bu Türk beyini ortadan kaldırmaya kararlıdır. Kayı Obası'nın yazı geçirdiği yaylaya yapılan beklenmedik baskın Bizans İmparatorluğu'nun emellerini ortaya koyarken, Osman Bey bu acımasızlığın açıklamasını istemeye kararlıydı; Aksakallılardan aldığı görevle Alpleri topluyor. Ertuğrul Bey'in dönüşü, yaralarını sarmaya çalışan Kayı Obası tarafından coşkuyla karşılanır. Osman Bey ve Alpler Bizans ordusunu yenebilecek mi? Osman Bey, Aksakallar için hangi görevi üstlenecek? Ertuğrul Bey'in dönüşünden sonra Kayı Obası'nda denge nasıl değişecek? Aya Nikola, uç bölgesinde Bizans egemenliğini yeniden kurmak için ne yapacak? Bala Hatun, Kayılar'a yapılan baskından kurtulabilecek mi?