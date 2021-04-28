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Kuruluş Osman Kumral Abdal kimdir? Gerçek adı nedir? Emin Gürsoy hakkında bilgiler

Sevilen dizi Kuruluş Osman'da yer alan Kumral Abdal'ın kim olduğu merak ediliyor. Ertuğrul Gazi ve Osman Gazi'nin yoldaşlığını yapmış olan Kumral Abdal, zamanın dervişlerinden biri olarak hayatını sürdürmüştür. Dizi de Kumral Abdal karakterini Emin Gürsoy canlandırmaktadır. Tüm detaylar haberimizde yer almaktadır.

28 Nisan 2021 Çarşamba 20:30
Kuruluş Osman Kumral Abdal kimdir? Gerçek adı nedir? Emin Gürsoy hakkında bilgiler
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Kuruluş Osman Kumral Abdal kimdir? 

Ertuğrul Gazi ve Osman Gazi’nin yoldaşlarından ve Şeyh Edebalı’nın mürtilerindendir. Tevarih-i Ali Osman’da gerçek ismi Durut ya da Turgut olarak geçmektedir. Bozüyük’ün manevi kurucusudur. Kumral Abdal kimdir? Kumral Abdal karakterini Emin Gürsoy canlandırmaktadır. 

Kumral Abdal kimdir?

Aşıkpaşazadeye göre, Edebalı Osman Gazi’nin çok bilinen rüyasını yorumlayıp kendisine padişah olacağını söylediği vakit, Abdal kumral ondan müjdelik talep etmiş, Osman Gazi de padişah olunca ona kılıcını vermişti. Rüstem Paşa’ya atfedilen Tevarih-i Ali Osman’da Aşıkpaşazade’de ki rivayet aynı şekilde bahsedilmekle birlikte, dervişin adı Durut ya da Turgut olarak geçmektedir. İdris-i Bitlisi’ye göre, Kumral Abdal Osmanlı Devleti’nin kurulmasından önce uçlarda yaşayan bir derviştir.  Bunun yanı sıra İdris-i Bitlisi, Osman Gazi’nin padişah olunca Kumral Abdal’a Ermeni Derbendi’nde bir zaviye yaptırdığını, buraya köyler ve tarlalar verdiğini bildirir. Bu zaviyenin kendi zamanında olduğunu ve çok bilindiğini de ekler.  İdris-i Bitlisi’ye dayanan Müneccimbaşı ise Abdal Kumral’ın Yenişehir taraflarında hayatını sürdürdüğünü ve inanmayanlar ile savaş içinde olduğunu anlatır. 

Kuruluş Osman Kumral Abdal’ı kim canlandırıyor?

Dizide bu karaktere Emin Gürsoy hayat vermektedir. 

Emin Gürsoy kimdir?

12 Mayısıs 1968 yılında Denizli’de dünyaya gelmiştir. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden 1994 senesinde mezun oldu. Antalya ve Van Devlet Tiyatrolarında yer aldı. Daha sonra İzmit Şehir Tiyatrosuna katıldı ve çeşitli oyunlarda yer aldı. 2018 senesinde 25. Uluslararası Adana Film Festivali’nde Sibel filminde canlandırdığı karakter ile Altın Koza En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü’ne layık görüldü. 

Yer Aldığı Diziler 

-Kuruluş Osman

-Kalk Gidelim

-Yeşil Deniz

-Bir Yusuf Masalı 

-Ustura Kemal

-Yamak Ahmet

-Küstüm Çiçeği 

-Kış Masalı 

-Genco

-Baba Ocağı 

-Eylül 

-Canım Annem 

-Deli Yürek 




Son Güncelleme: 28.04.2021 20:30
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Anahtar Kelimeler:
Kuruluş OsmanKumral AbdalEmin Gürsoy
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