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Kuruluş Osman Hazal Hatun ölüyor mu? Yeşim Ceren Bozoğlu diziye veda etti!

Sevilen dizi Kuruluş Osman'da Hazal Hatun ile ilgili sorular sorulmaya başlandı. Kuruluş Osman Hazal Hatun ölüyor mu? Yeşim Bozoğlu Kuruluş Osman dizisinden ayrılıyor mu? Yeşim Bozoğlu diziye veda mı ediyor? sorularının ardından detayları ele aldık. İşte tüm detaylar...

16 Nisan 2021 Cuma 12:37
Kuruluş Osman Hazal Hatun ölüyor mu? Yeşim Ceren Bozoğlu diziye veda etti!
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Kuruluş Osman Hazal Hatun ölüyor mu? Yeşim Bozoğlu Kuruluş Osman dizisinden ayrılıyor mu? gibi sorular ile takip edilen dizi Kuruluş Osman'da Hazal Hatun karakteri ile ilgili ayrıntıları ele aldık. Hazal Hatun öldü mü? İşte detaylar...

Hazal Hatun ölüyor mu?

Osmanlı dönem dizisi olan Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey'in amcası Dündar Bey'in karısı Hazal Hatun'un yaşamına dair bilgiler araştırılıyor. Fakat Hazal Hatun hakkında net bir bilgi bulunmuyor.

Yeşim Ceren Bozoğlu kimdir?

Bozoğlu, 29 Temmuz 1974'te Ankara'da doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nü bitiren oyuncu sanat kariyerine tiyatro ile adım attı. Mezun olduğu sene oynadığı tek kişilik "Kadınlar" isimli oyun ile Yılın Genç Kadın oyuncusu seçildi. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Şehir Tiyatroları, Duru Tiyatro gibi topluluklarda yönetmelik de yapan oyuncu pek çok sinema ve dizi filmlerinde rol aldı.

Geniş Aile dizisinde "Domuşuk Sevim" rolünü canlandıran Bozoğlu, 21 Mayısıs 2010 tarihinde vizyona giren Türkiye'nin ilk bir doğaçlama film olan Bahtıkara ile İpekyolu film Festivalinde "En İyi Film Ödülü'nü kazandı. Aynı zamanda Duru Tiyatro'da Türkçe, bşka bir kursa da İngilizce olarak oyunculuk dersleri veriyor. Ünlü oyuncu Mirkelam'ın Asuman Pansuman ve Rober Hatemo'nun Doludizgin isimli kliplerinde yer aldı.

Yeşim Ceren Bozoğlu, 2 Eylül 2007'de kendisi gibi oyuncu olan Sinan Çalışkanoğlu ile evlendi. 2010 senesinde ikilinin evliliği sona erdi. Lale Mansur ve Halit Ergenç ile beraber Misafir adlı bir film çekmiştir.  Ayrıca oyunculuk hakkında tecrübelerini anlattığı "Dersimiz Oyunculuk" adlı bir kitap yazmıştır.



Son Güncelleme: 16.04.2021 12:37
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KuruluşOsmanHazalHatun
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