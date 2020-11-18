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Kuruluş Osman Hazal Hatun kimdir? Gerçek adı nedir? Tarihte var mıydı? Yeşim Ceren Bozoğlu kaç yaşında nereli

ATV ekranlarında Kuruluş Osman Hazal Hatun karakteri kimliği, gerçek adı ve tarihte olup olmadığı araştırılmaya başlandı. İşte Yeşim Ceren Bozoğlu hakkında merak edilenler.

18 Kasım 2020 Çarşamba 18:49
Kuruluş Osman Hazal Hatun kimdir? Gerçek adı nedir? Tarihte var mıydı? Yeşim Ceren Bozoğlu kaç yaşında nereli
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Her Çarşamba akşamı izleyicilerle buluşan Kuruluş Osman dizisi yeni bir karakteri bünyesine kazandırdı. Dündar Bey’in eşi rolünde obaya dahil olan Hazal Hatun’un tarihteki yeri araştırılmaya başlandı. Hazal Hatun rolüne hayat veren Yeşim Ceren ve karakterin tarihçesine ilişkin merak edilenler belli oldu.

Kuruluş Osman Hazal Hatun kimdir?


Dündar Bey’in eşi olan Hazal Hatun hakkında tarih kaynaklarında bilgi bulunmamaktadır.

Yeşim Ceren Bozoğlu kimdir?

29 Temmuz 1974 tarihinde Ankara’da dünyaya gelen Bozoğlu, Türk tiyatro, sinema, dizi oyuncusu, yönetmen, seslendirme sanatçısı ve eğitmendir. Kariyerinde tiyatro oyunlarına ek olarak pek çok dizi ve sinema filmlerinde rol alan Bozoğlu, Haluk Bilginer, Taruk Akan, Oktay Kaynarca ve Mazhar Alanson gibi usta isimlerle çalışma şansına sahip olmuştur.

Geniş aile dizisinde ‘’Domuşuk Sevim’’ karakterine hayat vere Bozoğlu, İpekyolu Film Festivali’nde ‘’En İyi Film Ödülü’’nü kazanan doğaçlama sinema filmi ‘’Bahtıkara’’da başrol oynamıştır. Ünlü oyuncu şimdilerde Kuruluş Osman dizisinde Hazal Hatun karakterine hayat vermektedir.



Son Güncelleme: 18.11.2020 18:49
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Anahtar Kelimeler:
Kuruluş OsmanYEŞİM CEREN BOZOĞLU
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