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Kuruluş Osman Gonca Hatun diziden nerede, diziden ayrıldı mı?

ATV’de ekranlara gelen Kuruluş Osman dizisinde Gonca Hatun karakteri dizide görünmüyor. Hal böyle olunca seyirci de Gonca Hatun diziden ayrıldı mı? Sorusunu araştırmaya başladı. Peki, Kuruluş Osman Gonca Hatun dizide nerede, diziden ayrıldı mı?

07 Nisan 2021 Çarşamba 20:33
Kuruluş Osman Gonca Hatun diziden nerede, diziden ayrıldı mı?
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Her hafta Çarşamba akşamları ATV’de yayınlanan Kuruluş Osman isimli dizide Emel Dede’nin oynadığı Gonca Hatun karakteri seyirci tarafından oldukça beğeniliyor. Kuruluş Osman dizisinin dün akşam ekranlara gelen son bölümünde Gonca Hatun karakterini göremeyen izleyici “Kuruluş Osman Gonca Hatun neden yok?” sorusunu merak etmeye başladı. Güzel oyuncu Emel Dede’nin diziden ayrılıp ayrılmadığı da merak konusu oldu.

Kuruluş Osman Gonca Hatun diziden ayrıldı mı?

Kuruluş Osman dizisinde Emel Dede’nin oynadığı Gonca Hatun karakterinin diziden ayrılıp ayrılmadığı konusu ile ilgili ne oyuncudan ne de yapım şirketinden bir açıklama gelmedi. Dede’nin diziye veda edip etmediği önümüzdeki bölümlerde belli olacak.

Emel Dede kim?

1989 İstanbul doğumlu olan Emel Dede, 1.70 cm boyunda ve 52 kg’dır. Başak burcu olan Dede, kahverengi gözlüdür. 35 Buçuk Sanat Evi’nde oyunculuk üzerine eğitim alan güzel oyuncu, ilk oyunculuğunu Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisi ile yapmış ve sonrasında; Sevda Kuşun Kanadında, Seddülbahir 32 Saat, Alın Yazım, Aşkın Bedeli, Emanet gibi diziler ile ekrana gelmiştir. Son olarak Kanal D’de ekranlara gelen başrolünde Uğur Güneş ile Algı Eke’nin oynadığı İsimsizler adlı dizide rol almış ve o dizide Berfin karakterini canlandırmıştır. Güzel oyuncu şuan ise Kuruluş Osman dizisinde Gonca karakterini canlandırmaktadır.



Son Güncelleme: 07.04.2021 20:33
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