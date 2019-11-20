Kuruluş Osman gerçek tarihte Bala hatun var mı? Bala hatun Osman Bey'le evleniyor mu?

Kuruluş Osman dizisinin başlaması için artık geri sayım başladı. 20 Kasım Çarşamba günü Atv ekranlarında yayın hayatına başlayacak Kuruluş Osman dizisinin karakterleri de belli olmaya başlıyor. Dizide en fazla merak edilen konu başlıklarından birisi de şüphesiz Osman Bey’in kaç evlilik yaptığıdır.

Bala Hatun gerçekte var mı?

Bala Hatun tarihte kimdir?

Kuruluş Osman dizisi oyuncu kadrosundaki bazı isimler atv resmi web sayfasından açıklandı. Özge Törer’in canlandıracağı Bala Hatun’un gerçekte olup olmadığı merak ediliyor. Tarih kaynaklarından öğrenilenlere göre Osman Bey’in iki eşi olduğu bilinmektedir. İlki Selçuklu vezirlerinden bir paşanın kızı olan Malhun Hatun ve Şeyh Edebali’nin kızı olan Bala Hatun’dur.

Osman Bey’in ikinci karısı olan Bala Hatun, Şeyh Edebali’nin rüyasının yorumlanması üzerine Osman Bey ile evlenir. Osman Bey’in Bala Hatun’dan olan çocuğunun ismiyse Alaaddin’dir. Bala Hatun hayatının büyük çoğunluğunu babasının tekkesinde geçirmektedir. Mezarıysa babasının yanında Bilecik’tedir. Osmanlı Devleti’nde 2. padişah olan Orhan Bey’in annesi ise Bala Hatun değil, Malhun Hatun’dur.