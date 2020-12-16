Kuruluş Osman Ertuğrul Gazi tarihte ne zaman, nasıl öldü? Ertuğrul Gazi kaç yaşında öldü?

Diriliş Ertuğrul dizinde başlayıp Kuruluş Osman dizisinde de devam eden Ertuğrul Gazi’nin hayatı gündemdeki yerini koruyor. Kuruluş Osman’ın yayınlanan son bölümünde ölüm döşeğinde olan Ertuğrul Gazi’nin gerçek hayatta nasıl öldüğü merak konusu oldu.

Ertuğrul Gazi kimdir?

Ertuğrul Gazi 13.yüzyılın ortasında Oğuzların Kayı boyunun lideridir. Osmanlı İmparatorluğunun kurucusu olan Osman Bey’in babasıdır.

Ertuğrul Gazi kaç yaşında öldü?

Anadolu Selçuklu Devleti’nin Bizans İmparatorluğu sınırında olan uç beyliklerinde Türk nüfusu, 1243 yılında gerçekleşen Anadolu’da ki Moğol baskısı nedeniyle artmıştır. Sultan Öyüğü bugünkü ismi Eskişehir olan bölgede sınırın en ileri hattında bulunan Söğüt’e yerleşen Kayı Boyunun başında Ertuğrul Gazi vardı. Burayı yurt sayan Kayı Boyu, bölgeye hangi koşullar altında geldiği tam olarak bilinmemektedir.

Ertuğrul Gazi, beyliği zamanında aşiretinin nüfusunun az olduğu için barış siyaseti yaptı. Bölge bulunan diğer Türk beylikleri ve Bizans tekfurlarıyla iyi geçindi. Bölge halkı tarafından çok sevilen Ertuğrul Gazi, bölgeye huzur ve güven getirdi. Ertuğrul Gazi, 1281 yılında 93 yaşında Söğüt’te vefat etti.

Ertuğrul Gazi türbesi nerede?

Ertuğrul Gazi’nin türbesi Bilecik Söğüt'tedir.