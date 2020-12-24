Kuruluş Osman Ertuğrul Gazi kimdir? Tamer Yiğit hakkında bilgiler

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde Ertuğrul Gazi karakterine kimin hayat verdiği merak edilmektedir. Dizide Ertuğrul Gazi karakterine Yeşilçam’ın da sevilen isimlerinden olan Tamer Yiğit hayat vermektedir.

Tamer Yiğit Kimdir?

1942 yılında Balıkesir’de dünyaya gelen Tamer Yiğit, İzmir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’nde öğrenim görmüştür. Ses Dergisi’nde kapak yıldızı olan Yiğit böylece oyunculuğa başlamıştır. 1973 yılında evlenen Tamer Yiğit belli bir süre ekranlardan uzak kalmıştır.

Yaklaşık 8 yıl sonra ekranlara yeniden dönen Tamer Yiğit bu sırada ticaret ile uğraşmıştır. Deneyimli oyuncu Kurtlar Vadisi ve Çiçek Taksi gibi dizilerde rol almıştır.

Kuruluş Osman

Kurtlar Vadisi Pusu

Savcının Karısı

Yeşilçam Denizi

Nilgün

Çiçek Taksi

Yuva

Gönül Dostları