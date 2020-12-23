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Kuruluş: Osman Ertuğrul Bey öldü mü? Tamer Yiğit Kuruluş Osman'dan ayrılıyor mu? Ertuğrul Bey gerçek tarihte nasıl ölmüştür?

Atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde Osman Beyin babası Ertuğrul gazinin akıbeti merak konusu oldu. Usta oyuncumuz Tamer Yiğit'in canlandırdığı Ertuğrul Gazi karakterinin ölüp ölmeyeceği sorusu merak edilen konular arasında yerini almış durumda.

23 Aralık 2020 Çarşamba 20:25
Kuruluş: Osman Ertuğrul Bey öldü mü? Tamer Yiğit Kuruluş Osman'dan ayrılıyor mu? Ertuğrul Bey gerçek tarihte nasıl ölmüştür?
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Kuruluş Osman dizisinde Ertuğrul Bey’in ölüp ölmediği sorusu merak edilmeye başlandı. Serüvenini ikinci sezonuyla sürdüren dizinin bu haftaki bölümünde, oyuncu Tamer Yiğit'in canlandırdığı hasta yatağında yatan Ertuğrul Bey’e ne olacağı sorusu izleyicileri meraklandırmaya başladı. Tarihi kaynaklarda geçen bilgilere göre, Türkmen beylikleri ve Bizans tekfurları(İnegöl-Karacahisar-Bilecik) ile iyi geçinen ve egemenliği altında bulunanların huzur ve sükunet içinde yaşatan Ertuğrul Gazi, 93 yaşında Söğüt'te öldü.

Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi'nin hayatı son zamanların sevilen dizisi Kuruluş Osman ile gündeme geldi. Son bölümde ölümle karşı karşıya gelen Ertuğrul Bey, gözlerini hasta yatağında açarak obanın hakimiyetini geri aldı. Ertuğrul Bey'in kaderi ilerleyen bölümlerde netlik kazanacak.

Kuruluş Osman Ertuğrul Bey kimdir?

Ertuğrul Gazi ya da Ertuğrul Bey (Söğüt’te vefat etti), 13. yüzyılın ortalarında Osmanlı Beyliği'nin de kurucusu olan Oğuz'un Kayı boyunun lideri Osman Bey'in babasıdır. Osmanlı Devleti'nin temelini attı. Ertuğrul Gazi Osman Bey 1280'lerde öldü ve oğlu Osman  bey, Osmanlı Devleti'ni kurdu.

Anadolu'ya gelmesi ve Söğüt'e yerleşmesi

Bizans İmparatorluğu sınırında bulunan Anadolu Selçuklu Devleti emirliğindeki uç beylerinde Türklerin sayısı, 1243'te Köse Muharebesi'nde Anadolu'da çıkan Moğol baskısı nedeniyle artmıştır. Aynı zamanda Bizans topraklarının işgali de arttı. Bu saldırılar sonucunda Bizans bölgesinde ikinci bir uç beyliği kuruldu. 13. yüzyılın ikinci yarısında en güçlü beylik Germiyanoğulları, Kütahya'yı yöneterek 1300'lerde Batı Anadolu'yu fethederek üçüncü bir uç beyliğinin kurulmasını sağladı. Türk boyunun lideri Ertuğrul Gazi , Sultan Öyuğu (şimdiki Eskişehir) bölgesinin en uç bölgesi olan Söğüt'e yerleşti. Ertuğrul Gazi ve kendisine bağlı boynunun bölgeye ne zaman, nerede ve nasıl ulaştığı netlik kazanmasa da bu konuda farklı görüşler var.

Ertuğrul Gazi kaç yaşında öldü?

Ertuğrul Gazi, egemenliği sırasında aşiret nüfusunun seyrek olması nedeniyle barış, ihtiyat ve tedbir politikası izledi. Türkmenistan Beyliği ve çevresindeki Bizans tekfurlarıyla (İnegöl-Karacahisar-Bilecik) iyi geçinmekte, durumlarını ve siyasi koşullarını iyi değerlendirmiş, aşiretlerin ve hükümdarların huzur ve sükuneti içinde yaşamasına öncelik vermiştir. Ertuğrul Gazi, liderliğindeki topraklar tarafından sevilen ve saygı duyulan bir adamdır. Söğüt'teki Hıristiyanlarda Ertuğrul Gazi'yi sever ve sayardı. Ülkesine barış ve güvenlik sağlamıştır. Ertuğrul Gazi, 1281 yılında 93 yaşında Söğüt'te hayatını kaybetti.

Ertuğrul Gazi türbesi nerede?

Osman Gazi, 1299 yılında merkezinde Söğüt olmak üzere Osmanlı Beyliğini kurdu. Söğüt'te hayatını kaybeden Ertuğrul Gazi'nin türbesi, oğlu Osman Gazi tarafından yaptırılmıştır.

Ertuğrul Gazi Türbesi, Bilecik Söğüt ilçesinde bulunmaktadır.



Son Güncelleme: 23.12.2020 20:25
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Anahtar Kelimeler:
Kuruluş OsmanDiziTamer YiğitErtuğrul Gazi
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