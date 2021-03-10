Kuruluş Osman Dündar Bey tarihte nasıl öldü?

ATV ekranlarında yer alan ‘Kuruluş Osman’ dizisi Türkiye’de milyonlarca kişi tarafından izlenmektedir. Hafta içi çarşamba akşamları saat 20.00’da yayın hayatına başlayan dizi kaliteli içeriği ile izleyicilerin beğenisine sunuluyor. Başrollerinde Burak Özçivit’in rol aldığını dizide Osman Bey’in amcası Dündar Bey’in nasıl öldüğü merak ediliyor. Gerçek tarihte Dündar Bey nasıl öldü?

Dündar Bey kimdir?

Süleyman Şah’ın oğlu Ertuğrul Gazi’nin kardeşi Dündar Bey, Osman Gazi’nin amcasıdır. Dündar Bey hayatının bir döneminde Osmanlı Devleti’nin doğuşunda yer almıştır. Süleyman Şah 4 oğlu ile birlikte Kayı boyunun beyi İran’da Mahan hükümdarlığı yapmıştır. O sırada Moğol saldırısına uğrayan Anadolu ise göç ederek Erzincan ve Amasya bölgelerine gelmiştir.

Dündar Bey gerçek hayatta nasıl öldü?

Burada yerleşim imkânı bulamayan Süleyman Şah, daha sonra tekrar yurduna dönmek istemiştir. Ertuğrul Gazi ve Dündar ise Anadolu’da yerleşme kararı almıştır ve Pasin’e doğru devam etmiştir. Kayı boyuna yerleşen kardeşler daha sonra Dündar Bey’in Ertuğrul Gazi’nin ve Osman Gazi’nin yanında yer almıştır.

90 yaşına girerken Osman Gazi tarafından bizzat öldürülmüştür. Bu olay ile Osmanlı İmparatorluğunda kardeş katlinin başlamasına sebep olmuştur. Dündar Bey’in ölmesi Osmanlı tarihçesinde farklı olarak anlatılmaktadır. Neşri ’de geçen rivayete göre; Bilecik tekfurunun eğlencesine katılan Osman Gazi, tekfur elini Gazi’ye öptürmek zorunda kalınca elini öpmüş ve onuru kırılmıştır. Bu onur kırıcı davranışı hazmedemeyen Osman Gazi beyliğin başına geçince tekfurdan intikam almak istedi. Tekfura karşı sefer açan Osman Gazi’nin bu yaptığına amcası Dündar Bey bu duruma karşı çıkmıştır. Dündar Bey: “Germiyanoğluları ve etraftaki kafirler zaten düşman ve bu tekfuru da bize düşman edeceksin, yaşayacak yerimiz kalmayacak" demesi üzerine Osman Gazi, Dündar Bey'e yayının tahtası ile vurarak öldürmüştür.





Osmanlı Tarihçileri arasında yer alan Hayrullah Efendi ise şöyle anlatmıştır; Dündar Bey ve Osman Gazi arasında çekişme olduğunu ve Dündar Bey ‘in Osman Gazi’nin beyliğini kabul etmeyerek sürekli Osman Bey’in aleyhine çalıştığı öğrenilmektedir. Hatta Bilecik tekfuru ile anlaşarak yiğeni Osman Gazi’ye suikast hazırlığında bulunmuştur. Bunu öğrenen Osman Gazi ise amcası Dündar Bey’i affetmeyerek öldürdüğü bilinmektedir.

Ragıp Savaş kimdir?

24 Ekim 1966 İzmit’te dünyaya gelen Savaş, ilköğretimini İsmet İnönü okulunda okumuştur. Ortaokul ’da Merkez Ortaokula giderek eğitim almıştır. İzmit Lisesi’nde eğitim gören Savaş, daha sonra spor ile ilgilenerek voleybol oynamıştır. Eczacıbaşı SK transfer olan Savaş, 1986 yılında Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nden mezun olmuştur. Yüksek derece ile okul hayatını tamamlayan oyuncu daha sonra Türkiye’nin 3. Ödenekli Tiyatrosu olan Bakırköy Belediye Tiyatroları’nda profesyonel sanat yaşamına başladı.



