Kuruluş Osman Dündar Bey tarihte kimdir, gerçekte var mı? Dündar Bey hain miydi?

ATV’nin sevilen tarihi dizisi Kuruluş Osman aynı zamanda pek çok kişiyi meraklandıran bir dizi olmaya devam ediyor. Dizide önemli bir yeri olan ve Osman Beyin amcası olan Dündar Beyin kim olduğu ve tarihte olup olmadığı merak konusu oldu.

Kuruluş Osman Dündar Bey tarihte var mı?

Dündar Bey, tarihi kayıtlar ve incelemelere göre 1210 veya 1212 tarihinde doğmuştur. Süleyman Şah’ın oğlu Ertuğrul Gazi’nin erkek kardeşi ve Osman Bey’inde amcasıdır.

Kuruluş Osman Dündar Bey hain mi?

Dündar Bey’in tarihi kayıtlara göre öldürülmüş olması tarihçileri farklı teoriler atmaya itmektedir. Rivayetlere göre; Bilecik hakiminin eğlencesine katılan Dündar Bey tekfurun elini öptürmek istemesi üzerine elini öpmek zorunda kalmış ve onuru kırılmıştır.

Bunun üzerine beyliğin başına geçen Osman Gazi intikam almak üzere sefer hazırlıklarına girişince Dündar Bey bunu kabul etmemiş ve karşı çıkmıştır. Osman Bey konuşma üzerine aşırı sinirlenerek yayının tahtası ile kafasına vurmuş ve Dündar Bey’in ölümüne sebep olmuştur.

Hayrullah Efendiye göre ise Dündar Bey, Osman Gazi’nin beyliğin başına geçmesini istemeyerek kabul etmek zorunda kaldığı beylik içerisinde Osman Beyi tahttan indirmek için girişimlerde bulunduğu ancak başarılı olamadığı bunun üzerine ise Bilecik Tekfuru ile anlaşma yaparak yeğeni Osman Gazi’ye suikast düzenlettiği aktarılmaktadır. Bilecik Tekfuru ile iş birliği yaptığı ortaya çıkan Dündar beyin bizzat Osman Bey tarafından öldürüldüğü aktarılmaktadır.