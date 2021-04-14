Kuruluş Osman Dündar Bey ölecek mi?

ATV ekranlarının sevilen tarihi dizisi Kuruluş Osman son bölümleri ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Yayınlanacak 54. Bölümde Dündar Bey ile Osman Bey karşı karşıya gelirken 55. Bölümün fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığı merak edilenler arasında yerini aldı.

Kuruluş Osman 54. Bölüm özeti

Kurduğu oyun ile İnegöl kalesine kaçan Dündar Beyi obaya getirten Osman Bey, Dündar Bey’in papanın ajanları Süleyman ve Melik ile yüzleştirerek ihanetlerini tek tek itiraf ettirir. Osman Bey ise hainin cezasını kendisinin vereceğini dile getirir.

Kayı obasında ki bu iç karışıklıklardan faydalanmak isteyen Nikola ise Söğüt’e baskın düzenlemek üzere harekete geçer. Papa ajanlarının özel istihbaratları ile harekete geçen Nikola Söğüt’ün altında ki tünelleri kullanmak ister.

Konya’da Geyhatu’dan yeni emirler alan Togay ise uç bölgelerine giderek planını işlemeye başlar. Nikola’nın baskınlarından haberdar olan Osman Bey ise yeni bir plan yapar.

Kuruluş Osman 55. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Dizinin 55. Bölüm fragmanı yayınlanmazken yeni bölüm fragmanının ilerleyen günlerde yayınlanacağı belirtildi.

Kuruluş Osman nerede çekiliyor?

Dizinin çekimleri İstanbul’da yapılmaktadır. Beykoz’da bulunan Riva bölgesinde set kurulduğu bilinirken 40 ana cast oyuncusu bölgede çekimlere katılıyor. Atlar için özel bir arazi olduğu belirtilirken atların doğal ortamlarında özel eğitmenler ve bakıcılar ile eğitildiği açıklandı.

Dizinin çekildiği platoda Kuruluş Osman dizisi için özel olarak hamamlar, kaleler ve camiler inşa edilmiştir. Dünyanın en büyük platolarından birisi olarak kabul edilen platoda 60 marangoz ve 1500 kişilik set ekibi bulunuyor.