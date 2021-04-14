Kuruluş Osman Dündar Bey öldü mü? Dündar Bey diziden mi çıkacak? Ragıb Savaş diziden mi ayrıldı?

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman izleyicileri dizinin yeni bölümünde Dündar Bey’in Osman Bey tarafından okla vurulmasının ardından izleyenler Dündar Bey’in (Ragıp Savaş) diziden ayrılıp ayrılmayacağını araştırmaya koyuldular.

Kuruluş Osman Dündar Bey ölüyor mu?

Kuruluş Osman'da Dündar Bey, Osman Bey tarafından okla vuruluyor. Bunun ardından Dündar Bey ölüyor. Fakat konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Dündar Bey'i canlandıran Ragıp Savaş diziden ayrılacak mı henüz bilinmiyor.

Dündar Bey gerçek tarihte kimdir?

Dündar Bey (d. 1210 veya 1212 - ö. 1298 veya 1302), Süleyman Şah'ın oğlu, Ertuğrul Gazi'nin kardeşi ve Osman Gazi'nin amcası. 90 yaşına yakınken Osman Gazi tarafından bizzat öldürülmüştür ve bu olay Osmanlı İmparatorluğu'ndaki kardeş katlinin başlangıcıdır.

Dündar Bey’in öldürülmesiyle beraber pek çok Osmanlı tarihçisi tarafından farklı şekillerde nakledilmiştir. Neşrî'de geçen rivayete göre; Bilecik tekfurunun eğlencesine katılan Osman Gazi, tekfur elini öptürmek isteyince tekfurun elini öpmek zorunda kalmış ve bundan ötürü onuru kırılmış. Bu onur kırıcı davranışı unutmayan Osman Gazi beyliğin başına geçince tekfurdan intikam almak istemiş ve tekfura karşı sefere girişmiş. Dündar Bey ise bu sefere karşı çıkarak "Germiyanoğulları ve etraftaki kafirler zaten düşman ve bu tekfuru da bize düşman edeceksin, yaşayacak yerimiz kalmayacak" demesi üzerine Osman Gazi, Dündar Bey'e yayının tahtası ile vurarak öldürmüştür.

Son dönemlerin Osmanlı alanında çalışmaları bulunan tarihçi Hayrullah Efendi ise şu şekilde anlatmıştır. Dündar Bey’le Osman Gazi’nin aralarında bir çekişme olduğunu ve Dündar Bey’in Osman Gazi’nin beyliğini istemeyerek kabullendiğini ve sürekli Osman Gazi’nin aleyhine çalıştığını hatta Bilecik tekfuru ile anlaşma yaparak Osman Gazi’ye suikast düzenlediğini ve bundan dolayı affedilmeyerek Dündar Bey’in öldürüldüğünü belirtmiştir.

Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümünde neler olacak?

Dündar Bey her şeyi itiraf edecek!

''Kurulan bir oyun ne kadar kolaysa o kadar zor bozulur...''

Kurduğu oyunla Dündar Bey'in İnegöl Kalesi'nden kaçarak kendisine gelmesini sağlayan Osman Bey, amcasını obaya getirir. Dündar Bey'i Papa'nın ajanları Süleyman ve Melik'le yüzleştiren ve ihanetlerini tek tek itiraf ettiren Osman Bey, hainin cezasının tez elden verilmesine hükmeder.

Nikola, Söğüt’e saldıracak!

Kayı Obası’nda yaşanan iç hesaplaşmadan yararlanmak isteyen Nikola, Söğüt’e baskın yapmak için kuvvetlerini harekete geçirir. Papa’nın ajanlarının sağlamış olduğu istihbaratla Söğüt’ün altına kazılan tünelleri kullanmayı düşünen Nikola Togay’ın yokluğunda bölgedeki hakimiyeti ele geçirmeyi amaçlamaktadır.

Togay uç bölgesine dönecek!

Konya'da Geyhatu'dan yeni talimatlar alan Togay, uç bölgesine dönerek planını uygulamaya koyar. Nikola'nın planladığı saldırının istihbaratını alan Osman Bey ise Söğüt'ün düşmesine engel olmak için yeni bir strateji belirler. Söğüt'e baskına giden Bizans kuvvetlerinin karşısına dikilen Osman Bey, Nikola'yla kozlarını paylaşmak üzere canını ortaya koyacak.

Malhun Hatun, Osman Bey’le arasını düzeltebilecek mi?

Herkes merakla Osman Bey’in Dündar Bey’e ne ceza vereceğini ve Osman Bey’in Papa’nın ajanları ile ilgili kararının ne olacağını heyecanla bekliyor. Aygül Hatun’un, babasından ne şekilde hesap soracağı, Savcı Bey’İn Bayhoca’nın intikamını alabilmek için neler yapacağı, Obasını hainlerin elinden alan Osman Bey’in nasıl bir oyun kuracağı, Nikola’nın Söğüt’e düzenleyeceği saldırıda başarı elde edebileceği, Hazal Hatun’un durumunun ne olacağı, Malhun Hatun’un Osman Bey’le arasını nasıl düzelteceği dizinin izleyenleri tarafından merakla ve heyecanla bekleniyor.