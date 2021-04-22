Kuruluş Osman Dündar Bey nasıl öldü? Dündar Bey gerçek ismi nedir, kim oynuyor? Tarihte nasıl öldü?

Kuruluş Osman dizisi Dündar Bey aslında kim?

ATV ekranlarına gelen büyük bir ilgiyle izlenilen Kuruluş Osman dizisindeki Dündar Bey kimdir? Dündar Bey 1210-1212 tarihleri arasında dünyaya gelmiştir. Süleyman Şah’ın oğlu Ertuğrul Gazi’nin ağabeysidir. Osman’ın da amcasıdır.

Birçok Osmanlı tarihçesinde Dündar Bey’in ölümü farklı şekilde anlatılmaktadır. Neşri ’de geçen rivayete göre: Osman Gazi Bilecik tekfurunun bir eğlencesine katılır. Tekfur elini öptürmek ister ve Osman Gazi istemeyerek tekfurun elini öper ve onuru kırılır. Osman Gazi beyliğin başına geçtiğinde tekfurdan intikam almak ister fakat amcası Dündar Bey engel olur. ‘Germiyanoğulları ve etrafındakiler zaten düşman bir de tekfuru bize düşman etme der’ bunun üzerine Osman Gazi amcası Dündar Bey’i yayının tahtası ile öldürür.

Osmanlı tarihçilerinden Hayrullah Efendi ise durumu şu şekilde anlatır: Dündar Bey ile yeğeni Osman Gazi arasında sürekli çekişme yaşandığını, Dündar Bey’in Osman Gazi’nin beyliğini benimsemediğini, onun aleyhine çalışıp Bilecik tekfuru ile Osman Gazi’ye suikast düzenlediği gerekçesi ile Dündar Bey’in öldürüldüğü söylenmektedir.

ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisindeki Dündar Bey rolünü Ragıp Savaş canlandırmaktadır.

Ragıp Savaş kimdir?

24 Ekim 1966 yılında İzmit’te dünyaya gözlerini açmıştır. İsmet İnönü ilkokulunda 1972-1977 yılları arasında eğitim görmüştür. Merkez ortaokulunda 1977-1980 yılları arasında eğitim görmüştür. İzmit Lisesinde mezun olmuştur. İzmit’te amatör olarak voleybol ile ilgilenen oyuncu daha sonrasında Eczacıbaşı SK’ne transfer olmuştur. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı bölümünden mezun olmuştur. Bakırköy Belediye Tiyatrolarında profesyonel sanat yaşamına başladı.

Aziz Nesin’in yazdığı Ahmet Gülhan’ın yönettiği ‘Demokrasi Gemisi’ ile ilk oyununu oynamış oldu. Yine aynı sezonda Nazım Hikmet’in yazdığı Kenan Işık’ın yönettiği ‘İvan İvanoviç Var mıydı yok muydu?’ adlı oyununda başrol oynayarak Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivalinde 5 ödül almıştır.

En önemli tiyatrolarından birisi de dünyaca ünlü yönetmen Robert Sturua ile Sofoklers Antigonesi’nde Kreon rolünü oynamış ve birçok ödüle layık görülmüştür. 2004 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediye Şehir Tiyatrosunun Genel Sanat Yönetmenliğine vekaleten getirilmiştir. 2004 yılına ilk sinema filmi ‘Neredesin Firuze’ filmi ile televizyona adımını atmıştır. Daha sonralarında birçok dizi ve filmlerde rol almıştır.

Rol aldığı dizi ve filmler

*Eda Hanım (1992)

*Şişeler (1993)

*Yangın Ayşe (1997)

*Neredesin Firuze (2004)

*Dişi Kuş (2004)

*Zümrüt (2004)

*Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü (2005)

*Polis (2006)

*Son Osmanlı Yandım Ali (2006)

*Kurtlar Vadisi Pusu (2007-2008)

*Sen Harikasın (2008-2011)

*Canavarlar Yaratıklara Karşı (2009)

*Herkes mi Aldatır? (2010)

*Kirli Beyaz (2010)

*Çınar Ağacı (2010)

*Canan (2011-2012)

*Tek Başımıza (2011)

*Türkan (2011)

*Ya Sonra (2011)

*Hayatımın Rolü (2012)

*Muhteşem Yüzyıl: Kösem (2015)

*Ölene Kadar (2016)

*İsimsizler (2017)

*Kuruluş Osman (2019)

Tiyatro oyunları

-Bir Geçmiş Zaman Eğlencesi

-Matmazel Julie

-Yağmurcu

-Kuğular Şarkı Söylemez

-Sokak Kızı İrma

-Barış

-Yıldızların Altında (Müzikal)

-Sofokles’in Antigonesi

-Ocak

-Bahar Noktası

-İnsan Denen Garip Hayvan

-Demokrasi Gemisi

-İvan İvonoviç Var mıydı yok muydu?

-Mahagony Şehrinin Var Oluşu, Yükselişi ve Yıkılışı (Müzikal)

-Üç Kuruşluk Opera