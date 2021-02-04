Kuruluş osman dündar bey kimdir?

Geçtiğimiz yıl Atv kanalında yayın hayatına başlayan ve çarşamba günlerinin vazgeçilmez dizisi olan Kuruluş Osman’da rol alan Osman Gazi’nin amcası Dündar bey rolüne hayat veren isim Ragıp Savaşdır.

Sosyal medyada veBir çok seyirci tarafından merak edilen Dündar bey’in hakkındaki bilgileri merak etmişlerdir.

Dündar bey kim?

Dündar bey nasıl vefat etti?

Dündar bey’in tam doğum tarihi bilinemese de 1210 ve ya 1212 tarihinde doğduğu tahmin ediliyor.Süleyman Şah’ın oğlu,Osman Gazi’nin amcası olarak biliniyor.

Amcası Osman Gazi tarafından 90 yaşında öldürtülmüştür.Osmanlı İmpatorluğu tarihinde kardeş katli başlangıcı olarak yer alıyor.Ölümü hakkında bir çok rivayet ortaya atılmıştır.

Osmanlı tarihçisi Hayrullah Efendi’nin anlatımına göre; Dündar bey ve amcası Osman Gazi arasında bir rekabetin bulunduğu,Dündar bey’in amcasının beyliğini zorla kabul etmesinden dolayı,Bilecik tekfuru ile anlaşarak amcası Osman Gazi’ye suikast yaptırmasından dolayı özrü kabul edilmeyerek öldürülmüştür.