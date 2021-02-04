İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan maske uyarısı!
Son Dakika
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan...
Elektrikli otomobillerin ÖTV oranlarına zam geldi!
Son Dakika
Elektrikli otomobillerin ÖTV oranlarına zam...
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat 2021 kira zam oranları da belli oldu!
Son Dakika
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat...
Instagram uygulamasında 'pişman oldum' özelliği!
Son Dakika
Instagram uygulamasında 'pişman oldum' özelliği!

Kuruluş osman dündar bey kimdir?

Kuruluş osman dizisinde hayatı seyirciler tarafından çok merak edilen Dündar bey kim olduğu,nasıl öldüğü hakkındaki bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz

04 Şubat 2021 Perşembe 00:40
Kuruluş osman dündar bey kimdir?
Takip Et:

Geçtiğimiz yıl Atv kanalında yayın hayatına başlayan ve   çarşamba günlerinin vazgeçilmez dizisi olan Kuruluş Osman’da rol alan Osman Gazi’nin amcası Dündar bey rolüne hayat veren isim Ragıp Savaşdır.

Sosyal medyada veBir çok seyirci tarafından merak edilen Dündar bey’in hakkındaki bilgileri merak etmişlerdir.

Dündar bey kim?

Dündar bey’in tam doğum tarihi bilinemese de 1210 ve ya 1212 tarihinde doğduğu tahmin ediliyor.Süleyman Şah’ın oğlu,Osman Gazi’nin amcası olarak biliniyor.

Dündar bey nasıl vefat etti?

Amcası Osman Gazi tarafından 90 yaşında öldürtülmüştür.Osmanlı İmpatorluğu tarihinde kardeş katli başlangıcı olarak yer alıyor.Ölümü hakkında bir çok rivayet ortaya atılmıştır.

Osmanlı tarihçisi Hayrullah Efendi’nin anlatımına göre; Dündar bey ve amcası Osman Gazi arasında bir rekabetin bulunduğu,Dündar bey’in amcasının beyliğini zorla kabul etmesinden dolayı,Bilecik tekfuru ile anlaşarak amcası Osman Gazi’ye suikast yaptırmasından dolayı özrü kabul edilmeyerek öldürülmüştür.



Son Güncelleme: 04.02.2021 00:40
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Dündar BeyATVKuruluş Osman
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Feride filmi konusu ve oyuncuları
Feride filmi konusu ve oyuncuları
Hadi İnşallah filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Hadi İnşallah filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Angelina Jolie'nin oynadığı Those Who Wish Me Dead filmi vizyon tarihi belli oldu
Angelina Jolie'nin oynadığı Those Who Wish Me Dead filmi vizyon tarihi belli oldu
Tövbeler Olsun dizisinden 4 isim ayrıldı
Tövbeler Olsun dizisinden 4 isim ayrıldı
Güldür Güldür Show oyuncu kadrosu!
Güldür Güldür Show oyuncu kadrosu!
Yasak Elma 97. bölüm özeti ve yeni bölüm fragmanı
Yasak Elma 97. bölüm özeti ve yeni bölüm fragmanı

Popüler Haberler

Yemin dizisi Kumru kimdir? Elif Özkul yaşı ve oynadığı diziler
İŞKUR evden hangi işler yapılabilmektedir? İŞKUR evde paketleme işi ilanları
EYT çıkarsa ne zaman emekli olabilirim? 2021
POMEM 2021 Polis alım şartları
Esnek çalışma nedir? Kamu kurum ve kuruluşlarında esnek çalışma dönemi ile neler değişecek?
Beni Bırakma dizisinin Firuze'sı Hazal Eylül Çelik'un hayat hikayesi!
Habertürk TV whatsapp şikayet ve ihbar hattı iletişim telefon numarası
Altın ne kadar oldu? 4 Şubat 2021 Perşembe Güncel altın fiyatları 4 Şubat 2021 Perşembe – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 4 Şubat 2021 Perşembe güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
BİM 4 Şubat 2021 Perşembe aktüel ürünler broşürü hangi gün indirimde?
SGK hizmet birleştirme nedir, nasıl yapılır? Sgk hizmet birleştirme başvurusu şartları ve detayları
Yeni piyasaya sürülen 10 TL'ler nasıl olacak? Görüntüsü değişecek mi? Ön yüzü ve arka yüzü nasıl olacak?
Tarım ve Orman Bakanlığı gıdada hile, tağşiş ve taklit yapan firmalar hangileri?
İş kazası ve meslek hastalığı maaşı nasıl alınır? Başvuru şartları ve detayları
Kredi kartı başvurusu olumsuz olanlar ne yapmalı?
Koruyucu ailelere yapılan devlet yardımları 2021
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 4 Şubat 2021 Perşembe
Güncel gümüş fiyatları 4 Şubat 2021 Perşembe – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
TRT Spor canlı yayın akışı 4 Şubat 2021 Perşembe TRT Spor'da bugün yayınlanacak maçlar ve diğer programlar
Cansu Dere Türkiye güzellik yarışmasında kaçıncı oldu?
Kuruluş Osman Lena Hatun kimdir? Gerçek adı nedir? Seray Kaya kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.