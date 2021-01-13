İstanbul
parçalı bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İstanbul'da 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara toplu taşıma yasağı!
İstanbul'da 20 yaş altı ve...
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün hastalığı teşhis edildi
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün...
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı! Sohbetleri Google'a sızdırdı
Son Dakika
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı!...
Youtube'dan Trump'a büyük darbe!
Youtube'dan Trump'a büyük darbe!

Kuruluş Osman dizisinin Eftalya'sı Sezanur Sözen'in hayat hikayesi!

Hakkında birçok merak edilen konu bulunan Kuruluş Osman dizisinin Eftalya'sı Sezanur Sözen'in hayat hikayesi! ile ilgili birçok kritik ayrıntı basında yer almaya devam ediyor. 13 Ocak 2021 Çarşamba gününde yayınlanan haberimizde Kuruluş Osman dizisinin Eftalya'sı Sezanur Sözen'in hayat hikayesi! hakkında basına yansıyan tüm güncel ayrıntıları kaleme aldık. Haberimizi okuyarak yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

13 Ocak 2021 Çarşamba 19:31
Kuruluş Osman dizisinin Eftalya'sı Sezanur Sözen'in hayat hikayesi!
Takip Et:

 

 

İkinci sezonu için bomba transferler yapan Kuruluş Osman dizisi oyuncu kadrosuna 15’den çok oyuncu ekledi. Bu oyuncular arasında son seçilen ise Sezanur Sözen’ dir. Eftalya adlı karakter ile Sezanur Sözen izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Diğer eklenen oyuncular ise: Ünlü oyuncu Cüneyt Arkın, Emin Gürsoy, Mert Kılıç, Erkan Avcı, Ahmet Yenilmez, Fatih Aylan, Kanbolat Arslan, Bahtiyar Engin, Emin Gürsoy, Tamer Yiğit, Turan Kılıç, Umut Karadağ ve Seray Kaya’ dır. Eftelya karakteri ise hikayenin gidişatını açacak bir karakter olarak gösterilmekte.

Sezanur Sözen:

Güzel oyuncu gözlerini 1999 yılında İstanbul’ da açmıştır. Kendisi ekranlara ilk kez tarihi konseptli bir film olan Malazgirt 1071 Sultan Alpaslan’ da izleyici ile perdede buluşmuştu. Kendisi yine bir yabancı uyruklu rolünde Eleni karakterini canlandırmaktaydı. Kamera önünde rol yapma eğitimi alan oyuncu Boğaziçi Üniversitesinde Dil bölümünde okumaktadır. Menajeri Hasan Güngör’ dür. Güzel oyuncunun ise bir birlikteliği bilinmemekte. Oyuncu Kuruluş Osman’ da korkusuz ve güzel bir Bizans soylusunu canlandıracak.



Son Güncelleme: 13.01.2021 19:31
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Sezanur Sözen KimdirKuruluş Osman Oyuncuları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Oğuz Yılmaz kimdir, nereli, kaç yaşında ve şarkıları
Oğuz Yılmaz kimdir, nereli, kaç yaşında ve şarkıları
FOX Yaşı 19 dizisinin adı değişti! İşte yeni adı!
FOX Yaşı 19 dizisinin adı değişti! İşte yeni adı!
Tuğba Ekinci yıllar önce İbo Show'da giydiği elbisesiyle yeniden İbo Show'a konuk olacak
Tuğba Ekinci yıllar önce İbo Show'da giydiği elbisesiyle yeniden İbo Show'a konuk olacak
Tuğba Ekinci, İbo Show'a katılacak! Ekinci'den büyük sürpriz!
Tuğba Ekinci, İbo Show'a katılacak! Ekinci'den büyük sürpriz!
Nazlı Çelik kızıyla olan benzerliğiyle dikkat çekti
Nazlı Çelik kızıyla olan benzerliğiyle dikkat çekti
Beyaz Tv'den ayrılan Ertem Şener tv100 ile anlaştı
Beyaz Tv'den ayrılan Ertem Şener tv100 ile anlaştı

Popüler Haberler

Zümrüdüanka dizi oyuncusu Rüstem kimdir? Serhat Özcan hakkında bilgiler
Zümrüdüanka dizisi Saniye’yi kim canlandırıyor? Sebahat Kumaş'ın biyografisi
Zümrüdüanka dizisi Avukat Ejder karakterini kim canlandırıyor? Ahmet Kaynak biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Zümrüdüanka dizisi Nezaket kimdir? Simge Selçuk kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Zümrüdüanka dizisinde Niyazi Çavuş karakterine Korkmaz Arslan hayat veriyor
Sadakatsiz dizisinde Selçuk Dağcı karakterine Emir Tarık Tekin hayat veriyor
Kanal D Sadakatsiz dizisi nerede çekiliyor? Sadakatsiz konusu ve oyuncuları
Survivor var mı, neden yok? Survivor yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Survivor 2021 yayın günleri
Zümrüdüanka dizisi Canan kimdir? Ebru Ünlü doğum tarihi
Zümrüdüanka dizisi Mahir karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Sermiyan Midyat kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Galatasaray yeni sezon forması tanıtıldı! İşte Gs yeni sezon forması
Aile Bakanı Açıkladı! Corona virüs tedbirleri ile ailelere 1000 TL nakit yardımı yapılacak
Emekliye Temmuz yeni zammı ne kadar olacak? Emeklilerin gözü kulağı bu haberde!
Bir Annenin Günahı dizisindeki Yusuf karakteri kimdir? Mert Yazıcıoğlu nereli, yaşı kaç?
Günler ne zaman uzayacak? Hangi tarihten itibaren günler daha uzun olacak?
Kuruluş Osman dizisi Geyhatu kimdir? Gerçek adı ne? Maruf Otajonov oynadığı diziler
Zümrüdüanka dizisi Furkan kimdir? Orkun Huylu hakkında bilgiler
Zümrüdüanka dizisi Menekşe kimdir? Doğa Zeynep Doğuşlu kimdir, nereli yaşı kaç?
Doğduğun Ev Kaderindir dizisi Emine karakteri kimdir? Naz Göktan kimdir, nereli, kaç yaşında?
Sen Çal Kapımı nerede çekiliyor? Sen Çal Kapımı dizisi hangi diziden uyarlama?
Kuruluş Osman dizisi Ayşe Hatun kimdir? Açelya Özcan yer aldığı dizi ve film yapımları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.