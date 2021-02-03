İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan maske uyarısı!
Son Dakika
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan...
Elektrikli otomobillerin ÖTV oranlarına zam geldi!
Son Dakika
Elektrikli otomobillerin ÖTV oranlarına zam...
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat 2021 kira zam oranları da belli oldu!
Son Dakika
TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarıyla Şubat...
Instagram uygulamasında 'pişman oldum' özelliği!
Son Dakika
Instagram uygulamasında 'pişman oldum' özelliği!

Kuruluş Osman dizisinin Bala Hatun'u Özge Törer'in hayat hikayesi!

Merak uyandıran Kuruluş Osman dizisinin Bala Hatun'u Özge Törer'in hayat hikayesi! haberinin devam eden gelişmelerinden haberdar olmak için siz de hemen 3 Şubat 2021 Çarşamba günü yayına aldığımız haberimizi okuyabilirsiniz.

03 Şubat 2021 Çarşamba 20:09
Kuruluş Osman dizisinin Bala Hatun'u Özge Törer'in hayat hikayesi!
Takip Et:

Atv ekranlarında başlayan yeni dizi Kuruluş Osman seyirciler tarafından çok sevildi. Burak Özçivit’in Osman karakterini canlandırdığı dizi reytinglerde gün birincisi olarak zirveye oturdu. Dizide yer alan Bala Hatun karakteri ise savaşçı kişiliği ile seyirciden tam not aldı.

Tarihte Bala Hatun kimdir?

Bala Hatun, Osman Bey’in ilk eşidir ve aynı zamanda Şeyh Edebali’nin kızıdır. Tam adı Rabia Bala Hatun’dur. Bala Hatun, Osman Bey ile evlenir ve Alaeddin Paşa’nın annesidir. 1289 yılında doğdu ve 1324 yılında vefat etti. Bala Hatun’un kabri Bilecik’te bulunmaktadır.

Kuruluş Osman Bala Hatun karakterini canlandıran Özge Törer kimdir?

Ekranlarda ilk defa gördüğümüz Özge Törer hakkında fazla bir bilgi yer almıyor. 20’li yaşlarında olan Özge Törer, üniversite öğrencisidir. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sahne Sanatları bölümü 3. Sınıfta okumaktadır. Dizinin seçmelerinde hem oyunculuk kabiliyeti hem de güzelliği ile yapımcı Mehmet Bozdağ’ın dikkatini çekmeyi başarmıştır.

Özge Törer İstanbul’da yaşamaktadır. Kuruluş Osman dizisi için özel olarak kılıç kullanma ve ata binme dersleri almıştır.

İlk dizisi olan Kuruluş Osman’da kendini göstermiş ve kariyerinde önemli bir çıkış yakalamıştır.



Son Güncelleme: 03.02.2021 20:09
Takip Et:
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Feride filmi konusu ve oyuncuları
Feride filmi konusu ve oyuncuları
Hadi İnşallah filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Hadi İnşallah filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Angelina Jolie'nin oynadığı Those Who Wish Me Dead filmi vizyon tarihi belli oldu
Angelina Jolie'nin oynadığı Those Who Wish Me Dead filmi vizyon tarihi belli oldu
Tövbeler Olsun dizisinden 4 isim ayrıldı
Tövbeler Olsun dizisinden 4 isim ayrıldı
Güldür Güldür Show oyuncu kadrosu!
Güldür Güldür Show oyuncu kadrosu!
Yasak Elma 97. bölüm özeti ve yeni bölüm fragmanı
Yasak Elma 97. bölüm özeti ve yeni bölüm fragmanı

Popüler Haberler

POMEM 2021 Polis alım şartları
Esnek çalışma nedir? Kamu kurum ve kuruluşlarında esnek çalışma dönemi ile neler değişecek?
Beni Bırakma dizisinin Firuze'sı Hazal Eylül Çelik'un hayat hikayesi!
Habertürk TV whatsapp şikayet ve ihbar hattı iletişim telefon numarası
Altın ne kadar oldu? 4 Şubat 2021 Perşembe Güncel altın fiyatları 4 Şubat 2021 Perşembe – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
Bugün gram altın ne kadar oldu? 4 Şubat 2021 Perşembe güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları
BİM 4 Şubat 2021 Perşembe aktüel ürünler broşürü hangi gün indirimde?
Acil paraya ihtiyacı olan kredi notu düşük vatandaşa kredi veren bankalar! 4 Şubat 2021 Perşembe
Güncel gümüş fiyatları 4 Şubat 2021 Perşembe – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı
Bankaların 32 günlük vadeli mevduat hesabı faiz oranları listesi 4 Şubat 2021 Perşembe Türk Lirası TL ve dolar döviz hesabı en yüksek faiz veren bankalar
2019 TOKİ Kura Çekilişleri Ne Zaman Yapılacak? 2019 TOKİ 50 Bin Konut İllerin Kura Tarihleri
Şampiyon yeni bölüm bu akşam var mı? Şampiyon yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, tarih belli mi?
Fakir ailelere Devlet tarafından yapılan sosyal yardımlar
Toplu taşıma kartı ve akbile hes kodu eşleştirme işlemi nasıl olur?
2020 Araç MTV ödemesi hesaplama - 2020 MTV fiyatları
Show TV canlı yayın akışı 4 Şubat 2021 Perşembe Show TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Kuruluş Osman Bayhoca kimdir? Savcı Bey'in oğlu kimdir? Gerçek adı nedir? Yağızkan Dikmen hakkında bilgiler
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 4 Şubat 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Koruyucu ailelere yapılan devlet yardımları 2021
TRT 1 canlı yayın akışı 4 Şubat 2021 Perşembe TRT 1'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Star TV canlı yayın akışı 4 Şubat 2021 Perşembe Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.