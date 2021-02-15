Kuruluş Osman dizisine yeni oyuncular dahil oldu! Aksu Hatun hakkında merak edilenler

Kuruluş Osman dizisi, Bozdağ Film imzalıdır. Dizinin yönetmeni Metin Günay’dır. Dizi, reytinglerde zirvededir. Çarşamba akşamları ATV ekranlarında yayınlanan dizinin 43. Bölümünde Aksu Hatun karakteri izlendi. Dizinin hayranları, karakter hakkında detayları merak etmiştir.

Aksu Hatun kim?

Aksu Hatun pazara, yardıma ihtiyacı olan insanlara yardımcı olmak için gelmektedir. Dündar Bey’in eşi Zöhre Hatun ile ortak olmuştur. Zöhre Hatun, onun artık kızı olduğunu ve bunun kimse tarafından bilinmemesi gerektiğini söylemiştir. Aksu Hatun dizide kötü bir karakteri canlandıracaktır.

Gerçek hayatta Aksu Hatun diye biri var mıydı?

Tarihte bu konuyla ilgili bir bilgiye rastlanmamaktadır.

Funda Güray

Aksu Hatun’u canlandıran oyuncu hakkında detaylar merak edilmektedir.

3 Eylül 1988 İstanbul doğumludur. Haliç Üniversitesi mezunudur. Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimini tamamlamıştır. Lays, Migros, Koçtaş gibi bilindik markaların reklam filmlerinde yer almıştır. İlk profesyonel dizi deneyimi 2013 senesinde çekilen Sevdaluk dizisi olmuştur. Paramparça dizisine 45. Bölümde katılmıştır. Bu dizi ile yıldızı parlamıştır. Son projesi 2018 senesinde çekilen İstanbul Muhafızları: Ab-ı Hayat Çeşmesi olmuştur.

Bulunduğu yapımlar

2013- Sevdaluk

2014- Ruhumun Aynası

2015-2016- Paramparça

2016- Rengarenk

2017- Sahipli

2017- Seni Kimler Aldı

2021- Kuruluş Osman

Resmi sosyal medya hesabı

Başarılı oyuncu sosyal medyada influencerlık yapmaktadır. Hesabında 659 gönderi ve 90 bin takipçisi vardır. Kullanıcı adı: @fundaguray1

Özel hayatı

Başarılı oyuncu evli değildir. Özel hayatı henüz medyaya yansımamıştır.