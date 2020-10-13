Kuruluş Osman dizisine Umut Karadağ dahil oldu

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman dizisine sevilen bir karakter daha dahil oldu. Diziye dahil olan yeni isim belli oldu. Diziye katılan yeni oyuncu Umut Karadağ oldu. Ahmet Yenilmez’in ardından diziye dahil olan Umut Karadağ yeni rolü ile ekranlarda olacak.

Diziye bundan önce Erkan Avcı, Görkem Arslan ve Selçuk Özdemir de dahil olmuştu.

Umut Karadağ Kimdir?

1971’de Ankara’da doğan Umut Karadağ, Ankara DTCF Tiyatro bölümünü bitirmiştir. Ankara Devlet Tiyatrosunda göre yapan deneyimli oyuncu en son Zümrüdüanka dizisinde Adil rolünü oynamıştır.