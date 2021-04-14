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Kuruluş Osman dizisine katılan Açelya Özcan kimdir? Ayşe Hatun karakteri kimdir?

Kuruluş Osman dizisine katılan Açelya Özcan kimdir? Ayşe Hatun karakteri kimdir? haberinin gündeme gelmesiyle beraber birçok kişi haberin sıcak gelişmelerini merak etmeye başlamıştı. 14 Nisan 2021 Çarşamba tarihli haberimizi okuyarak Kuruluş Osman dizisine katılan Açelya Özcan kimdir? ile ilgili merak ettiğiniz ayrıntılara ulaşabilirsiniz.

14 Nisan 2021 Çarşamba 19:29
Kuruluş Osman dizisine katılan Açelya Özcan kimdir? Ayşe Hatun karakteri kimdir?
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Kuruluş Osman dizisinde rol alan Ayşe Hatun karakterine kimin hayat verdiği merak edilmektedir. Dizide Ayşe Hatun karakterini Açelya Özcan canlandırmaktadır. Osman Bey’in amcası olan Dündar Bey ve Zöhre Hatun’un dizi olan Ayşe Hatun dizide sevilen karakterlerden birisidir.

Açelya Özcan Kimdir?

1986’da İstanbul’da dünyaya gelen Açelya Özcan, İstanbul Üniversitesi İşletme mezunudur. 33 yaşındaki oyuncu tiyatro eğitimi almış ve ilk olarak 2014’te Kiraz Mevsimi dizisinde rol almıştır. Özcan, Kuruluş Osman dizisinde Ayşe Hatun karakterine can vermektedir.



Son Güncelleme: 14.04.2021 19:29
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Anahtar Kelimeler:
AçelyaözcanAyşehatun
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