Kuruluş Osman dizisindeMalhun Hatun kimdir? Yıldız Çağrı Atiksoy hakkında bilgiler

Mala Hatun kim?

dizisinin'u rolünü Yıldız Çağrı Atiksoy canlandırmaktadır. Atiksoy, diziye 46. Bölümde girmiştir. Güzel oyuncu ile ilgili detaylar merak edilmektedir.

Osman Gazi’nin 2. eşidir. Orhan Gazi’nin ise annesidir. Mal Hatun, Mala Hatun şeklinde de bilinmektedir. Şeyh Edebali’nin kızı Rabi’a Bala Hatun ile karıştırılmaktadır. Babası, Anadolu Selçuklu Veziri Ömer Abdülaziz Bey’dir.

Yıldız Çağrı Atiksoy

1 Nisan 1986 tarihinde İzmir' de doğmuştur. Ege Sanat Merkezi’nde tiyatro eğitimini tamamlamıştır. Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde eğitim hayatını sürdürmüştür. Sinema Teknik ve Oyunculuk eğitimini tamamlamıştır. Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisiyle ünlenmiştir.

Rol aldığı yapımlar