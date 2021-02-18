İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında silahlı soyguna uğradı
Ekvador’da spor muhabiri canlı yayında...
Yarın o iki ilde kar tatili
Son Dakika
Yarın o iki ilde kar...
Kafe ve restoranların açılmasında hangi önlemler alınacak? İşte TSE standartları..
Son Dakika
Kafe ve restoranların açılmasında hangi...
Cüneyt Çakır 21. yüzyılın en iyi 2. hakemi seçildi
Cüneyt Çakır 21. yüzyılın en...

Kuruluş Osman dizisindeMalhun Hatun kimdir? Yıldız Çağrı Atiksoy hakkında bilgiler

Sevilen dizi Kuruluş Osman' a yeni bir karakter dahil oldu. Güzel oyuncu Yıldız Çağrı, dizi kadrosunda yerini aldı. Başarılı oyuncu dizide Malhun Hatun karakterine hayat veriyor. Malhun Hatun gerçekte kim? Yıldız Çağrı Atiksoy kimdir? İşte tüm merak edilen soruların cevabı...

18 Şubat 2021 Perşembe 00:09
Kuruluş Osman dizisindeMalhun Hatun kimdir? Yıldız Çağrı Atiksoy hakkında bilgiler
Takip Et:

Kuruluş Osman dizisinin Malhun Hatun'u rolünü Yıldız Çağrı Atiksoy canlandırmaktadır. Atiksoy, diziye 46. Bölümde girmiştir. Güzel oyuncu ile ilgili detaylar merak edilmektedir.

Mala Hatun kim?

Osman Gazi’nin 2. eşidir. Orhan Gazi’nin ise annesidir. Mal Hatun, Mala Hatun şeklinde de bilinmektedir. Şeyh Edebali’nin kızı Rabi’a Bala Hatun ile karıştırılmaktadır. Babası, Anadolu Selçuklu Veziri Ömer Abdülaziz Bey’dir.

Yıldız Çağrı Atiksoy

1 Nisan 1986 tarihinde İzmir' de doğmuştur. Ege Sanat Merkezi’nde tiyatro eğitimini tamamlamıştır. Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde eğitim hayatını sürdürmüştür. Sinema Teknik ve Oyunculuk eğitimini tamamlamıştır. Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisiyle ünlenmiştir.

Rol aldığı yapımlar

  • 2004- Büyük Buluşma
  • 2005- Aşk Oyunu
  • 2006- Emret Komutanım
  • 2006- Yağmurdan Sonra
  • 2006- Ah İstanbul
  • 2007- Yersiz Yurtsuz
  • 2008- Miras
  • 2008- Gazi
  • 2008- Kayıp Prenses
  • 2009- Bahar Dalları
  • 2010-2013- Öyle Bir Geçer Zaman Ki
  • 2013- Görüş Günü Kadınları
  • 2014-2015 Yedi Güzel Adam
  • 2015-2016 Evli ve Öfkeli
  • 2017-2018 Savaşçı
  • 2019-2020 Şampiyon


Son Güncelleme: 18.02.2021 00:09
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Malhun HatunKuruluş Osman
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mucize Doktor Ali Vefa'ya ne oldu? Ali Vefa diziden ayrılacak mı?
Mucize Doktor Ali Vefa'ya ne oldu? Ali Vefa diziden ayrılacak mı?
Cennet Mahallesi dizisinin meşhur evi satışa çıkarıldı
Cennet Mahallesi dizisinin meşhur evi satışa çıkarıldı
Exxen'de yayınlanan İşte Bu Benim Masalım dizisine kötü haber!
Exxen'de yayınlanan İşte Bu Benim Masalım dizisine kötü haber!
Güldür Güldür Show'da güldüren yağ fiyatı skeci!
Güldür Güldür Show'da güldüren yağ fiyatı skeci!
Uzak Şehrin Masalı dizisinin çekim yeri neresi? Çekimler hangi ilde ve ilçede yapılıyor?
Uzak Şehrin Masalı dizisinin çekim yeri neresi? Çekimler hangi ilde ve ilçede yapılıyor?
‘İşte Bu Benim Masalım’ dizisine IMDb'den puan şoku
‘İşte Bu Benim Masalım’ dizisine IMDb'den puan şoku

Popüler Haberler

Yemin dizisi Kumru karakterini kim canlandırıyor? Elif Özkul biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
Köfteci Ramiz bayilik başvuru şartları nelerdir?
Survivor 2021 31. bölüm fragmanı 19 Şubat 2021 Cuma
Kimler bordo bereli asker olabilir? 2021 Bordo bereli asker maaşları ne kadardır?
EYT çıkarsa emekli olabilir miyim? 2021
Grip aşısı gripken yapılır mı? Grip aşısı gripten korur mu, ne kadar süre korur?
Finlandiya'da görülen Fin-796H virüsü mutasyonlu virüs nedir? Testlerde görülmüyor ve belli olmuyor mu?
Bir Zamanlar Çukurova Behice ölüyor mu, diziden ayrılacak mı? Esra Dermancıoğlu diziden ayrıldı mı?
Perseverance Mars'a saat kaçta incecek? Perseverance Mars inişi nereden, nasıl izlenir? Mars görevinin amacı ne?
Konuşanlar Özlem kimdir? Hasan Can Kaya Konuşanlar Özlem hakkında bilgiler
Kaç gün rapor alınırsa maaşta kesinti olur?
LC Waikiki Türk markası mı? LC Waikiki kimin?
e-Nabız Covid-19 aşı sırası sorgulama ekranı ve aşı takvimi
Eczaneler saat kaçta kapanır, kaçta açılır? 2020 Eczane çalışma saatleri
TV Yayın Akışı 15 Nisan Çarşamba 2020! ATV, Show, Star, TV8, TRT1, Kanal D, Kanal 7 ve Fox TV 15 Nisan Çarşamba yayın akışı
Bankaların güncel kredi faiz oranları 19 Şubat 2021 Cuma
Star TV canlı yayın akışı 19 Şubat 2021 Cuma Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Atv canlı yayın akışı 19 Şubat 2021 Cuma Atv'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Kanal D canlı yayın akışı 19 Şubat 2021 Cuma Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Akıncı hangi günler yayınlanıyor, tekrarları ne zaman, saat kaçta?
Hafta sonu 20 Şubat 2021 Cumartesi açık noter var mı? 20 Şubat 2021 Cumartesi günü nöbetçi noterler açık mı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.