Kuruluş Osman dizisindeMalhun Hatun kimdir? Yıldız Çağrı Atiksoy hakkında bilgiler

Mala Hatun kim?
Osman Gazi’nin 2. eşidir. Orhan Gazi’nin ise annesidir. Mal Hatun, Mala Hatun şeklinde de bilinmektedir. Şeyh Edebali’nin kızı Rabi’a Bala Hatun ile karıştırılmaktadır. Babası, Anadolu Selçuklu Veziri Ömer Abdülaziz Bey’dir.
Yıldız Çağrı Atiksoy
1 Nisan 1986 tarihinde İzmir' de doğmuştur. Ege Sanat Merkezi’nde tiyatro eğitimini tamamlamıştır. Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde eğitim hayatını sürdürmüştür. Sinema Teknik ve Oyunculuk eğitimini tamamlamıştır. Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisiyle ünlenmiştir.
Rol aldığı yapımlar
- 2004- Büyük Buluşma
- 2005- Aşk Oyunu
- 2006- Emret Komutanım
- 2006- Yağmurdan Sonra
- 2006- Ah İstanbul
- 2007- Yersiz Yurtsuz
- 2008- Miras
- 2008- Gazi
- 2008- Kayıp Prenses
- 2009- Bahar Dalları
- 2010-2013- Öyle Bir Geçer Zaman Ki
- 2013- Görüş Günü Kadınları
- 2014-2015 Yedi Güzel Adam
- 2015-2016 Evli ve Öfkeli
- 2017-2018 Savaşçı
- 2019-2020 Şampiyon
Son Güncelleme: 18.02.2021 00:09