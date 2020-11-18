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Kuruluş Osman dizisindeki Demirci Ahmet karakteri kimdir? Ahmet Yenilmez nereli, yaşı kaç?

Haber bülteninde dikkat çeken ve ilgi gören Kuruluş Osman dizisindeki Demirci Ahmet karakteri kimdir? Ahmet Yenilmez nereli, yaşı kaç? haberinin gündeme geldiği günden bu yana paylaşılan tüm yeni ayrınltıları 18 Kasım 2020 Çarşamba tarihli haberimizde kaleme aldık. Hemen Kuruluş Osman dizisindeki Demirci Ahmet karakteri kimdir? hakkında merak edilen güncel bilgileri 18 Kasım 2020 Çarşamba tarihli haberimizde bulabilirsiniz.

18 Kasım 2020 Çarşamba 19:40
Kuruluş Osman dizisindeki Demirci Ahmet karakteri kimdir? Ahmet Yenilmez nereli, yaşı kaç?
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Kuruluş Osman dizisinin yeni sezonunda Demirci Ahmet karakterine hayat veren kişi Ahmet Yenilmez’dir. Usta oyuncu diziye ikinci sezonda dahil olurken izleyicilerden tam not aldı.

Ahmet Yenilmez kimdir?


Ahmet Yenilmez 20 Aralık 1966 yılında doğmuştur. Ordu doğumlu olan usta oyuncu aynı zamanda şairdir. Usta oyuncu ilk olarak İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Bölümünde eğitimini tamamlamıştır. Yenilmez üniversitesi eğitimi sırasında oyuncu olmak istemiş ve bu nedenle üniversite yıllarında oyunculuk eğitimleri almıştır. Yenilmez yine bu dönemde kariyerine başlamış ve Deli Yürek, Ekmek Teknesi, Acı Hayat gibi unutulmaz dizilerde rol almıştır.

Ahmet Yenilmez’in rol aldığı diziler

  • Kuruluş Osman (Demirci Davut) (2020-)
  • Kurtlar Vadisi Pusu (Karaca Ahmet) (2015)
  • Ekip 1 - Nizama Adanmış Ruhlar (Aslan Çınar) (2013-2015)
  • Eşref Saati (2007)Acı Hayat (2005-2007)
  • Kale İçi (2005)Aynalar (Dizi) (2004)
  • (Vahit-Hasan)Ekmek Teknesi (2002)
  • Deli Yürek (Sabri) (1998-2002)

Usta oyuncu bu dizilerin yanı sıra Hür Adam, Girdap, The İmam, Kınalı Kuzular ve Sevdam Gözlerinde Kaldı filmlerinde rol almıştır.



Son Güncelleme: 18.11.2020 19:40
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Kuruluş OsmanDizi
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