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Kuruluş Osman dizisindeki Ayşe Hatun karakteri kimdir? Açelya Özcan nereli, yaşı kaç?

Yazarlarımızın yeni ayrıntıları ile kaleme almaya devam ettikleri Kuruluş Osman dizisindeki Ayşe Hatun karakteri kimdir? Açelya Özcan nereli, yaşı kaç? haberinin güncel gelişmelerini öğrenmek istiyorsanız siz de hemen 24 Mart 2021 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

24 Mart 2021 Çarşamba 19:34
Kuruluş Osman dizisindeki Ayşe Hatun karakteri kimdir? Açelya Özcan nereli, yaşı kaç?
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Kuruluş Osman dizisinde rol alan Ayşe Hatun karakterine kimin hayat verdiği merak edilmektedir. Dizide Ayşe Hatun karakterini Açelya Özcan canlandırmaktadır. Osman Bey’in amcası olan Dündar Bey ve Zöhre Hatun’un dizi olan Ayşe Hatun dizide sevilen karakterlerden birisidir.

Açelya Özcan Kimdir?

1986’da İstanbul’da dünyaya gelen Açelya Özcan, İstanbul Üniversitesi İşletme mezunudur. 33 yaşındaki oyuncu tiyatro eğitimi almış ve ilk olarak 2014’te Kiraz Mevsimi dizisinde rol almıştır. Özcan, Kuruluş Osman dizisinde Ayşe Hatun karakterine can vermektedir.



Son Güncelleme: 24.03.2021 19:34
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Anahtar Kelimeler:
AçelyaözcanAyşehatun
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