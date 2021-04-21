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Kuruluş Osman dizisindeki Aydoğdu karakteri Kimdir? Fatih Ayhan dizideki rolü ve hayatı

Birçok kişinin merak ettiği Kuruluş Osman dizisindeki Aydoğdu karakteri Kimdir? Fatih Ayhan dizideki rolü ve hayatı haberinin yeni ayrıntıları, paylaşılmaya devam ediyor. Hemen şimdi 21 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlanan haberimizi inceleyerek, Kuruluş Osman dizisindeki Aydoğdu karakteri Kimdir? konusunda merak ettiklerinizi keşfedebilirsiniz.

21 Nisan 2021 Çarşamba 19:31
Kuruluş Osman dizisindeki Aydoğdu karakteri Kimdir? Fatih Ayhan dizideki rolü ve hayatı
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Kuruluş Osman Aydoğdu Kimdir?

Çarşamba günleri 20.00'de ATV ekranlarında izleyici ile buluşacak olan dizi, birçok kişiye hitap edecek. Dizinin kadrosunda Burak Özçivit, Nurettin Sönmez ve Ragıp Savaş gibi isimler yer alıyor. Dizideki tüm karakterler merak konusu oldu. Kuruluş Osman dizisinin en ilginç karakterlerinden biri de Aydoğdu oldu. Aydoğdu, Gündüz Bey ile Ayşe Hatun'un oğludur. Amcası Osman Bey tarafından büyütüldü. Şimdi de Aydoğdu karakterine hayat veren oyuncu Fatih Ayhan tanışalım.

Fatih Ayhan Kimdir?

Fatih Ayhan, 1 Mart 1984'te İstanbul'da doğdu. 1,88 boy ve 83 kg ağırlığındadır. Balık mı? Eskişehir Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü İktisat Bölümü'nden mezun oldu. Çocukluğundan beri tiyatroyla ilgilenmektedir. Performans eğitimi aldıktan sonra ilk performans deneyimini 2006 Kördüğüm dizisinde yaşadı.

Fatih Ayhan’ın Rol Aldığı Diziler

2006 – Kördüğüm (Kemal Atalay)

2008 – Dalgakıran

2012 – Esir Sultan

2013 – Benim Hala Umudum Var

2016 – NO:209 (Doktor Onur)

Fatih Ayhan’ın Sevgilisi Var Mı? Evli Mi?

Fatih Ayhan takipçilerinin ve hayranlarının merak ettiği sorulardan biri de sevgilisi var mı? Yoksa evli mi? Fatih Ayhan ve Havva Çakır 5 yıldan beri evliler. İkili sosyal medyada birlikte oldukları fotoğrafları sık sık paylaşmaktadır.

Fatih Ayhan’ın Resmi Sosyal Medya Hesabı

Fatih Ayhan, resmi Instagram hesabını aktif olarak kullanıyor. Sık sık takipçileriyle paylaşımlarda bulunan Fatih Ayhan, zaman zaman katıldığı dizileri paylaşıyor. Fatih Ayhan'ın resmi Instagram sayfasında yaklaşık 300 gönderi ve 47.000 takipçisi var. Fatih Ayhan'ın takipçi sayısı her geçen gün artıyor, bu nedenle bu dizide büyük bir atılım yapması bekleniyor. Fatih Ayhan resmi Instagram sayfası kullanıcı adı: @ fatihayhan28




Son Güncelleme: 21.04.2021 19:31
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Anahtar Kelimeler:
Fatih AyhanAydoğduKuruluş Osman
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