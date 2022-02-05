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Kuruluş Osman dizisindeki Akça Koca kimdir? Uğur Pektaş kimdir? Uğur Pektaş nereli, kaç yaşında?

Kuruluş Osman Akça Koca kimdir? Kuruluş Osman Akça Koca gerçek tarihte var mı? Kuruluş Osman dizisindeki Akça Koca karakterini hangi oyuncu canlandıracak? Uğur Pektaş kimdir? Uğur Pektaş nereli? Uğur Pektaş kaç yaşında? Uğur Pektaş evli mi? Uğur Pektaş hangi dizilerde rol aldı? kuruluş Osman dizisi izleyicileri diziye yeni dahil olacak olan Akça Koca karakterini ve onu canlandıracak olan oyuncu Uğur Pektaş'ın hayatı hakkındaki detayları merakla araştırıyorlar.

05 Şubat 2022 Cumartesi 14:29
Kuruluş Osman dizisindeki Akça Koca kimdir? Uğur Pektaş kimdir? Uğur Pektaş nereli, kaç yaşında?
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ATV erkanlarında yayınlanan tarihi dizi Kuruluş Osman dizisinin Akça Koca karakteri herkes tarafından merakla araştırılıyor. Kuruluş Osman dizisindeki Akça Koca karakterinin kim olduğu ve onu canlandıran yakışıklı oyuncu Uğur Pektaş’ın hayatı hakkındaki detaylar merakla araştırılıyor.

Kuruluş Osman Akça Koca kimdir?

Kuruluş Osman dizisine yeni bir karakter olarak katılan Akça Koca herkes tarafından merakla araştırılıyor. Bozdağ Film tarafından yapımcılığı üstlenilen ve yönetmenliğini Metin Günay’ın yaptığı,  Kuruluş Osman dizisi 2. Sezonunda olmasına rağmen hala aldığı reytinglerle Çarşamba günü en çok izlenen dizi olarak zirvedeki yerini korumaya devam ediyor. ATV ekranlarında izleyicileriyle buluşan Kuruluş Osman dizisi Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı gibidir. Oldukça geniş izleyici kitlesine sahip olan Kuruluş Osman dizisinin sevenleri diziye yeni katılan Akça Koca karakterini merakla araştırıyor.

Kuruluş Osman dizisine 51. Bölümde dahil olacak olan Akça Koca karakteri, Osman Bey ve Ertuğrul Bey’in silah arkadaşıdır. Bunun yanı sıra Orhan Gazi’ye de lakalık yapan Akça Koca, Osmanlı Devletinde önemli hizmetler yapan birisidir.

Kuruluş Osman dizisindeki Akça Koca gerçekte var mı?

Kuruluş Osman dizisinin 51. Bölümünde ekranlarda yer alacak olan Akça Koca karakteri, gerçek tarihimizde de vardır. Bu yüzden dizinin kadrosuna dahil edilmiştir. İzmit üzerine sefere çıkacağı sırada Kandıra’da hayatı kaybeden Akça Koca’nın vasiyeti Ertuğrul Gazi gibi otağının bulunduğu tepeye defnedilmektir. Bu vasiyeti ise gerçekleştirilmiştir. Bundan dolayı o yöreye Kocaeli adı verilmiştir.

Kuruluş Osman dizisindeki Akça Koca karakterini kim canlandıracak?

ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman adlı diziye 51. Bölümde dahil olacak olan Akça koca karakterine herkesin sevdiği ve beğendiği yakışıklı oyuncu Uğur Pektaş hayat verecektir. Herkes Uğur Pektaş’ın hayatı hakkındaki detayları merakla araştırıyor.

Uğur Pektaş kimdir?

Uğur Pektaş, 16 Nisan 1979 tarihinde doğmuştur. 2005 yılında katılmış olduğu Survivor adlı yarışmadan birincilikle ayrılan Pektaş, bu yarışmanın ardından televizyon sektörüne adımlarını atmıştır. Uğur Pektaş yarışmanın bitmesinin hemen ardından Düşler ve Gerçekler adlı dizide rol almıştır. Dizide canlandırdığı Orhan karakteriyle herkesin beğenisini kazanarak dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştır. Kariyerindeki asıl çıkışını 2006-2016 yılları arasında başrol oyunculuğu yaptığı Arka Sokaklar adlı dizide yakalamıştır. Dizide canlandırdığı Murat karakteriyle herkese adını duyuran Pektaş, geçtiğimiz yıl tekrardan Survivor adlı yarışmaya katılmış ancak yaşadığı sakatlıktan dolayı yarışmadan ayrılmıştır.

Uğur Pektaş hangi dizilerde rol aldı?

Oyuncu Uğur Pektaş’ın rol aldığı diziler ise;

  • 2005- Düşler ve Gerçekler (Orhan)
  • 2006 Kuşdili (Yunus)
  • 2006-2016 Arka Sokaklar (Murat Ateş)
  • 2021- Kuruluş Osman (Akça Koca)

Uğur Pektaş evli mi?

Herkesin merak ettiği konular arasında yakışıklı oyuncu Uğur Pektaş’ın evli olup olmadığı gelmektedir. Uğur Pektaş, Arka Sokaklar adlı dizide rol aldığı partneri, oyuncu Gamze Özçelik ile 2008 yılında evlenmiştir. Bu evlilikten 2010 yılında Murathan adında erkek çocukları olmuştur. Fakat çift 2011 yılında aralarındaki anlaşmazlıklardan dolayı boşanma kararı almışlardır. Oyuncu Uğur Pektaş’ın şimdilerde hayatında bilinen birisi yoktur.

Uğur Pektaş İnstagram hesabı ne?

Bu sezonda ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisiyle yeniden kamera karşısına geçecek olan Uğur Pektaş’ın İnstagram hesabi @ugurrpektas’tır. İnstagram hesabında 84 gönderisi ve 93 bini aşkın takipçisi olan Pektaş sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanmaktadır.

 



Son Güncelleme: 05.02.2022 14:29
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