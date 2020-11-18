İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Kabine toplantısında yüz yüze eğitim kararı çıktı! Uzaktan eğitim hangi tarihe kadar devam edecek ?
Kabine toplantısında yüz yüze eğitim...
Koronavirüse karşı tedbir kararları açıklandı! İşte yeni yasaklar
Son Dakika
Koronavirüse karşı tedbir kararları açıklandı!...
Avrupa'da Covid-19'dan sonra Vizon Virüsü paniği yaşanıyor!
Avrupa'da Covid-19'dan sonra Vizon Virüsü...
Bakan Koca'dan flaş 'koronavirüs' açıklaması: Adeta kitlesel bulaşma dönemine geçti
Bakan Koca'dan flaş 'koronavirüs' açıklaması:...

Kuruluş Osman dizisindeki Abdurrahman Alp karakteri kimdir?

18 Kasım 2020 tarihinde yayınladığımız Kuruluş Osman dizisindeki Abdurrahman Alp karakteri kimdir? haberi ile ilgili olarak basına aktarılan yeni gelişmeleri kaleme almaya devam ediyoruz. Siz de 18 Kasım 2020 tarihinde yayınladığımız haberimizi okuyarak yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

18 Kasım 2020 Çarşamba 19:26
Kuruluş Osman dizisindeki Abdurrahman Alp karakteri kimdir?
Takip Et:

ATV ekranlarında yayınlanan ve izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilen Kuruluş Osman dizisindeki karakterler araştırılmaya devam ediyor. Son olarak diziye Celal Al’ın Abdurrahman Alp karakteri ile girmesiyle birlikte izleyiciler bu karakter hakkında araştırma yapmaya başladılar.

Abdurrahman Alp Kimdir?


Osmanlı Devleti’nin kuruluş döneminde çok büyük hizmetler veren komutanlardan olan Abdurrahman Alp, Ertuğrul Gazi’nin silah arkadaşı ve Aydos Kalesi’nin fatihidir. Doğum yeri ve senesi bilinmezken ölüm tarihi 1329 olarak bilinmektedir.

Abdurrahman Alp’in hizmeti Ertuğrul Bey ile başlamıştır. Osman Gazi ve onun oğlu Orhan Gazi için de hizmet etmeye devam etmiştir. Osmanlı Devleti’nin büyümesinde oldukça önemli fetihler yapan Abdurrahman Alp Akçakoca, Samsa Çavuş ve Konur Alp İznik ve İzmit çevresi ile meşgul olmaktaydı.

Celal Al Kimdir?

Celal Al 1982 senesinde doğmuştur. Oyunculuk üzerine eğitim alan başarılı oyuncu 2012 senesinde Kurtlar Vadisi Pusu dizisi ile kariyerinde önemli bir noktaya gelmiştir. TRT 1 kanalında yayınlanan Diriliş Ertuğrul dizisinde oynadıktan sonra Kuruluş Osman dizisine geçiş yapmıştır.



Son Güncelleme: 18.11.2020 19:26
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Celal AlAbdurrahman AlpKuruluş OsmanATV
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Killa Hakan son şarkısı ile adından söz ettirmeyi başardı!
Killa Hakan son şarkısı ile adından söz ettirmeyi başardı!
Netflix'in yeni Türk dizisi Bir Başkadır'da Nesrin Cavadzade rüzgarı!
Netflix'in yeni Türk dizisi Bir Başkadır'da Nesrin Cavadzade rüzgarı!
Sen Çal Kapımı dizisinin yayın günü değişti! Sen Çal Kapımı yeni yayın günü belli oldu
Sen Çal Kapımı dizisinin yayın günü değişti! Sen Çal Kapımı yeni yayın günü belli oldu
Gösterime giren İki Gözüm Ahmet filmi izleyicilerden tam not aldı!
Gösterime giren İki Gözüm Ahmet filmi izleyicilerden tam not aldı!
Geniş Aile: Komşu Kızı filmi konusu ve oyuncuları
Geniş Aile: Komşu Kızı filmi konusu ve oyuncuları
Aşk Masalı filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Aşk Masalı filmi konusu ve oyuncu kadrosu

Popüler Haberler

Kırmızı Oda dizisindeki Sema karakteri kimdir? Nur Erkul nereli, yaşı kaç?
Kuruluş Osman dizisi Geyhatu kimdir? Maruf Otajonov yer aldığı dizi ve film yapımları
Kuruluş Osman dizisindeki Abdurrahman Alp karakteri kimdir?
Şeref Sözü dizisi Zeynep kimdir? Sıla Korkmaz'ın hayatı!
Şeref Sözü dizisi Cihan Adabeyli (Tolgahan Sayışman) kimdir?
Kuruluş Osman dizisinin yeni sezon oyuncu kadrosu
Şeref Sözü dizisi Dilber kimdir? Begüm Alınca doğum tarihi
Sadakatsiz Mert kimdir? Gerçek adı ne? Erdem Vurdem oynadığı diziler
Sadakatsiz Serap Şenlik kimdir? Olcay Yusufoğlu rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Sadakatsiz dizisinin Turgay Güngör'ü Kenan Ece'nin hayat hikayesi!
2020 Polis Akademisi Başkanlığı 2.500 polis alımı yapacak! PMYO polis alımı şartları neler?
Yasak Elma Kaya neden yok? Barış Kılıç diziden ayrıldı mı, neden ayrıldı?
Bayram Namazı nasıl kılınır? Diyanet İllere Göre Bayram Namazı Saatleri
Diriliş Ertuğrul yeni sezon ne zaman başlayacak? Atv Diriliş Osman yayın tarihi belli oldu mu?
Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları ne zaman açıklanır? 8 Aralık 2019 AKS sınav sonuçları
Kuruluş Osman Hazal Hatun kimdir? Gerçek adı nedir? Tarihte var mıydı? Yeşim Ceren Bozoğlu kaç yaşında nereli
Kuruluş Osman Çömlekçi İdris karakterini kim canlandırıyor? Bahtiyar Engin kimdir?
Bir Annenin Günahı dizisinde çalan şarkı İranlı Mohsen Namjoo Zolf şarkısı
Kuruluş Osman Savcı kimdir? Gerçek adı nedir? Kanbolat Görkem Arslan hakkında bilgiler
Sadakatsiz dizisinin Bahar'ı Yeliz Kuvancı'nın hayat hikayesi!
Sadakatsiz Derin kimdir? Melis Sezen kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.