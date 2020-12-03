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Kuruluş Osman dizisinde Targun Hatun karakterini canlandıran oyuncu kimdir? (Zeynep Tuğçe Bayat)

Atv ekranlarında yayınlanan ve oldukça sevilen Kuruluş Osman dizisinde Targun Hatun karakterine hayat veren oyuncu merak edilmeye başlandı. Targun Hatun karakterini canlandıran oyuncunun daha önce rol aldığı dizi ve filmler nelerdir? Hangi üniversiteden mezun olmuştur? Kaç yaşındadır? Nerede doğdu? Gibi sorular dizinin hayranları tarafından merak konusu oldu.

03 Aralık 2020 Perşembe 19:09
Kuruluş Osman dizisinde Targun Hatun karakterini canlandıran oyuncu kimdir? (Zeynep Tuğçe Bayat)
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Kuruluş Osman dizisinde Targun Hatun karakterine hayat veren oyuncunun kim olduğu son bölümden sonra merak edilmeye başladı. Bu yeni karakteri canlandıran oyuncumuzun ismi Zeynep Tuğçe Bayat’tır.

Kuruluş Osman Targun Hatun Gerçek Adı

Kuruluş Osman dizisinde Targun Hatun karakterine hayat veren oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat, 8 Şubat 1990 tarihinde Mersin’de dünyaya gelmiştir. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur. Üniversite zamanlarında tiyatroyla yakından ilgilenen başarılı oyuncumuz Arka Sıradakiler dizisiyle kariyer hayatına başlamıştır.

Kuruluş Osman dizisiyle ekranlarda olan güzel oyuncumuz son olarak Afili Aşk dizisinde Ceyda karakterine hayat vermişti.

Zeynep Tuğçe Bayat’ın Rol Aldığı Dizi ve Filmler

2017 – Şansımı Seveyim (Yaprak) (Sinema Filmi)

2016 – Seviyor Sevmiyor (Buket) (TV Dizisi)

2015 – Çilek Kokusu (Gonca) (TV Dizisi)

2014 – Ah Neriman (Yeşim) (TV Dizisi)

2011 – Yıldız Masalı (Pelin) (TV Dizisi)

2010 – Gönülçelen (Nevra) (TV Dizisi)

2009 – Arka Sıradakiler (Öğrenci) (TV Dizisi)

 



Son Güncelleme: 03.12.2020 19:09
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Targun HatunKuruluş OsmanDiziATVZeynep Tuğçe Bayat
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