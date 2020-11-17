Kuruluş Osman dizisinde kullanılan kıyafetlerin fiyatları gündem oldu

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman yeni sezonda da başarısını sürdürdü. Tarihi dizi oyuncu kadrosuyla da izleyicilerine beğenisini kazanırken, dizide kullanılan kıyafetler ve fiyatları çok konuşuldu.

Dizide kullanılan dekor, kıyafet ve eşyalar tarihi dokuya uygun şekilde hazırlanırken kamera arkası ekibi çok dikkat ediyor. Dizide kullanılan kıyafetler ise özel olarak hazırlanıyor. Dizide bazı karakterlerin kullandığı kıyafetleri ve fiyatları şu şekilde;

Alp Kayı kostümü 400 TL,

Okçu Kıyafeti 375 TL,

Sultan Kıyafeti 245 TL,

Uç Beyi kostümü 350 TL.