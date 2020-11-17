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Kuruluş Osman dizisinde kullanılan kıyafetlerin fiyatları gündem oldu

Kuruluş Osman kıyafetleri ve fiyatları gündem oldu. Osmanlı Devleti’nin kuruluş dönemini anlatan tarihi dizide kullanılan kıyafetler ve dekorlar dikkat çekiyor.

17 Kasım 2020 Salı 18:55
Kuruluş Osman dizisinde kullanılan kıyafetlerin fiyatları gündem oldu
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ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman yeni sezonda da başarısını sürdürdü. Tarihi dizi oyuncu kadrosuyla da izleyicilerine beğenisini kazanırken, dizide kullanılan kıyafetler ve fiyatları çok konuşuldu.

Dizide kullanılan dekor, kıyafet ve eşyalar tarihi dokuya uygun şekilde hazırlanırken kamera arkası ekibi çok dikkat ediyor. Dizide kullanılan kıyafetler ise özel olarak hazırlanıyor. Dizide bazı karakterlerin kullandığı kıyafetleri ve fiyatları şu şekilde;


Alp Kayı kostümü 400 TL,

Okçu Kıyafeti 375 TL,

Sultan Kıyafeti 245 TL,

Uç Beyi kostümü 350 TL.



Son Güncelleme: 17.11.2020 18:55
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