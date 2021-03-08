İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Erzurum'daki yanan su efsanesi şaşkınlık yarattı!
Son Dakika
Erzurum'daki yanan su efsanesi şaşkınlık...
Risk haritası alarm verdi! 8 il için yeni kısıtlamalar geliyor..
Son Dakika
Risk haritası alarm verdi! 8...
Ayşegül Çınar gözaltına alındı
Ayşegül Çınar gözaltına alındı
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler ilk müşterilerini karşıladı!
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler...

Kuruluş Osman dizisinde Flatyos diziden neden ayrıldı? Geri dönecek mi?

Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarını anlatan dizi Kuruluş Osman dizisinin önemli karakterlerinden olan Flatyos, reyting rekorları kıran diziye konuk oyuncu olarak dahil olmuştu. Savcı bey tarafından canına kıyılan Flatyos karakteri yani Seçkin Özdemir diziye dönüş yapacak mı? İşte son kulis bilgileri.

08 Mart 2021 Pazartesi 20:08
Kuruluş Osman dizisinde Flatyos diziden neden ayrıldı? Geri dönecek mi?
Takip Et:

Diziye konuk oyuncu olarak katılan Seçkin Özdemir yirmi bölümde oynamış ve Flatyos karakterine hayat vermişti. Oynadığı rolü başarıyla oynayan ve seyirciler tarafından büyük takdir toplapyan Seçkin Özdemir'in diziye tekrar dönmesi beklenmiyor.

Zaten Flatyos karakterine hayat veren oyuncu Seçkin Özdemir diziye misafir oyuncu olarak girmişti. Kuruluş Osman dizisine 28. bölüm ile gelen Flatyos tiplemesi 48. bölüm ile de diziye veda etti. Diziye ölümü ile veda etmiş olan Flatyos karakterin diziye tekrar dönmesi beklenmiyor. Hem misafir oyuncu olarak diziye katıldığı için hem de ölüm ile ayrıldığı için tekrar gelmesi ve dizide tekrar rol alması gibi bir durum olmayacaktır.  Ayrıca Flatyos karakterine can veren oyuncu Seçkin Özdemir’de sosyal medya hesabından diziden ayrılacağını ifade etmişti.

Kuruluş Osman Flatyos tiplemesi

Kuruluş Osman dizisinde bulunan Flatyos tiplemesi Bizans komutanlarındandır.  Osmanlı devletine karşı zararlı faaliyetleri olan Flatyos  kötü bir karakter idi. Osmanlı Devleti'nin geçmişinde göz gezdirildiğinde tarihte böyle birinin olmadığı gözlemleniyor.

 



Son Güncelleme: 08.03.2021 20:08
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
FlatyosKuruluş OsmanSeçkin Özdemir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çukur dizisi Leyla kim? Çağla Demir kimdir?
Çukur dizisi Leyla kim? Çağla Demir kimdir?
Maraşlı Firuzan karakterini kim canlandırıyor? Rojda Demirer kimdir?
Maraşlı Firuzan karakterini kim canlandırıyor? Rojda Demirer kimdir?
Gain Metot dizisi 1. bölüm fragmanı yayınlandı
Gain Metot dizisi 1. bölüm fragmanı yayınlandı
Müge Anlıda Mervenur Polat cinayeti çözüldü mü, son durum ne?
Müge Anlıda Mervenur Polat cinayeti çözüldü mü, son durum ne?
Maraşlı 9. bölüm izle - 8 Mart Pazartesi Maraşlı son bölüm ATV canlı izle
Maraşlı 9. bölüm izle - 8 Mart Pazartesi Maraşlı son bölüm ATV canlı izle
Survivor Poyraz neden yok, ne oldu, sakatlığı ne? Poyraz ne zaman geri dönecek, elendi mi?
Survivor Poyraz neden yok, ne oldu, sakatlığı ne? Poyraz ne zaman geri dönecek, elendi mi?

Popüler Haberler

Kuruluş Osman dizisinde Flatyos diziden neden ayrıldı? Geri dönecek mi?
Maraşlı Firuzan karakterini kim canlandırıyor? Rojda Demirer kimdir?
Maraşlı dizisi Mahur karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Alina Boz kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Çukur dizisinde Seher karakterine Begüm Akkaya hayat veriyor
Çukur dizisi Kulkan Erdenet kimdir? Genco Özak hakkında bilgiler
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Mansur kimdir? Nizamettin Özkaya nerelidir?
Maraşlı dizisinde Firuzan karakterini Rojda Demirer canlandırıyor
Kuvel Kalesi nerededir? Kuvel Kalesi hangi ilde, kim tarafından fethedildi?
Maraşlı Aziz Türel kimdir? Kerem Atabeyoğlu hakkında bilgiler
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Rüstem (Aytek Şayan) kimdir?
10 Kasım şiirleri Uzun, kısa, 2 kıtalık, 4 kıtalık Atatürk ile ilgili 10 Kasım şiirleri
Hayat Güzeldir programı sunucusu kimdir? Özge Ulusoy hakkında bilgiler
Babadan kalan emekli maaşı alma şartları nelerdir? Kimler babadan emekli maaşı alabilir? Şartları nedir?
Kanalların yayın akışları 6 Kasım Çarşamba ATV, KANAL D, STAR TV, FOX TV, TV 8, SHOW TV ve TRT 1 yayın akışları! TV'de bugün hangi diziler ve programlar var?
Edirne askere kaç gönderiyor? 2021 Edirne merkez ve ilçeleri celp dönemleri
Maraşlı dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti hangi şehirde, hangi semtde
Sefirin Kızı dizisi Sahra kimdir? Deniz Işın'ın hayatı ve rol aldığı yapımlar
Yasak Elma dizisi Mahmut kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Mert Altınışık kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Yasak Elma dizisine katılan Nilperi Şahinkaya kimdir? Cansu karakteri kimdir?
Uyanış: Büyük Selçuklu Andreas karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Osman Sonant kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Yasak Elma dizisi Selin kimdir? Aylin Veziroğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.