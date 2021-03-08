Kuruluş Osman dizisinde Flatyos diziden neden ayrıldı? Geri dönecek mi?

Diziye konuk oyuncu olarak katılan Seçkin Özdemir yirmi bölümde oynamış ve Flatyos karakterine hayat vermişti. Oynadığı rolü başarıyla oynayan ve seyirciler tarafından büyük takdir toplapyan Seçkin Özdemir'in diziye tekrar dönmesi beklenmiyor.

Kuruluş Osman Flatyos tiplemesi

Zaten Flatyos karakterine hayat veren oyuncu Seçkin Özdemir diziye misafir oyuncu olarak girmişti.dizisine 28. bölüm ile gelen Flatyos tiplemesi 48. bölüm ile de diziye veda etti. Diziye ölümü ile veda etmiş olan Flatyos karakterin diziye tekrar dönmesi beklenmiyor. Hem misafir oyuncu olarak diziye katıldığı için hem de ölüm ile ayrıldığı için tekrar gelmesi ve dizide tekrar rol alması gibi bir durum olmayacaktır. Ayrıca Flatyos karakterine can veren oyuncu Seçkin Özdemir’de sosyal medya hesabından diziden ayrılacağını ifade etmişti.

Kuruluş Osman dizisinde bulunan Flatyos tiplemesi Bizans komutanlarındandır. Osmanlı devletine karşı zararlı faaliyetleri olan Flatyos kötü bir karakter idi. Osmanlı Devleti'nin geçmişinde göz gezdirildiğinde tarihte böyle birinin olmadığı gözlemleniyor.

