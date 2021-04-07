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Kuruluş Osman dizisinde Cerkutay karakterini Çağrı Şensoy canlandırıyor

Güncel gelişmeleriyle basının merceği altında olan Kuruluş Osman dizisinde Cerkutay karakterini Çağrı Şensoy canlandırıyor haberinin yeni ayrıntılarını merak ediyorsanız, siz de hemen 07.04.2021 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

07 Nisan 2021 Çarşamba 19:20
Kuruluş Osman dizisinde Cerkutay karakterini Çağrı Şensoy canlandırıyor
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ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman yeni sezonda da izleyicilerin beğenisini kazandı. Dizinin yeni sezonunda kadroya yeni isimler dahil oldu. Diziye dahil olacak 3 isim arasında Cerkutay karakteri dikkat çekti. Dizide Cerkutay karakterini Çağrı Şensoy canlandırıyor.

Dizinin son bölümünde Cerkutay karakterinin yanı sıra Kongar ve Balgay karakterleri diziye dahil olacak. Balgay karakterini Yurdaer Okur, Kongar karakterini Burak Çelik canlandıracak.  

Cerkutay tarihte yer alıp almadığı merak ediliyordu. Ancak tarihi bilgilere göre Cerkutay karakteri tarihte yer almıyor.

Çağrı Şensoy kimdir?

17 Nisan 1986 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Şensoy, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk bölümü mezunudur. Şensoy ilk olarak Ölüm Çiçekleri adlı diziyle kamera karşısına geçmiş ve ardından Kavak Yelleri, Mazi Kalbimde Yaradır, Çakıl Taşları, Muhteşem Yüzyıl Kösem gibi dizilerde yer almıştır.

 



Son Güncelleme: 07.04.2021 19:20
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ATVDizi
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