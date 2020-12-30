İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ay'ın etrafını saran hare Elazığ halkını büyüledi
Ay'ın etrafını saran hare Elazığ...
Fenomen Danla Bilic, kameramanı tarafından ifşa edildi!
Fenomen Danla Bilic, kameramanı tarafından...
İşten çıkarmalar ve kısa çalışma ödeneklerinde yeni karar: Süre uzatıldı!
Son Dakika
İşten çıkarmalar ve kısa çalışma...
7256 sayılı yasa gereği vergi yapılandırma başvuru ve ödeme süresi ertelendi! Resmi Gazete' de yayımlandı
7256 sayılı yasa gereği vergi...

Kuruluş Osman dizisinde Cerkutay karakterine Çağrı Şensoy hayat veriyor

Gündeme bomba gibi oturan Kuruluş Osman dizisinde Cerkutay karakterine Çağrı Şensoy hayat veriyor haberimize ilişkin birçok güncel ayrıntı, yazarlarımız tarafından kaleme alınmaya devam ediyor. Hemen şimdi #tarihli# haberimizi okuyarak bu ayrıntıları keşfedebilirsiniz.

30 Aralık 2020 Çarşamba 19:20
Kuruluş Osman dizisinde Cerkutay karakterine Çağrı Şensoy hayat veriyor
Takip Et:

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman yeni sezonda da izleyicilerin beğenisini kazandı. Dizinin yeni sezonunda kadroya yeni isimler dahil oldu. Diziye dahil olacak 3 isim arasında Cerkutay karakteri dikkat çekti. Dizide Cerkutay karakterini Çağrı Şensoy canlandırıyor.

Dizinin son bölümünde Cerkutay karakterinin yanı sıra Kongar ve Balgay karakterleri diziye dahil olacak. Balgay karakterini Yurdaer Okur, Kongar karakterini Burak Çelik canlandıracak.  

Cerkutay tarihte yer alıp almadığı merak ediliyordu. Ancak tarihi bilgilere göre Cerkutay karakteri tarihte yer almıyor.

Çağrı Şensoy kimdir?

17 Nisan 1986 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Şensoy, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk bölümü mezunudur. Şensoy ilk olarak Ölüm Çiçekleri adlı diziyle kamera karşısına geçmiş ve ardından Kavak Yelleri, Mazi Kalbimde Yaradır, Çakıl Taşları, Muhteşem Yüzyıl Kösem gibi dizilerde yer almıştır.

 



Son Güncelleme: 30.12.2020 19:20
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ATVDizi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
O Ses Türkiye 2021 Yılbaşı Özel bölümünün konukları belli oldu
O Ses Türkiye 2021 Yılbaşı Özel bölümünün konukları belli oldu
Hadise yılbaşı akşamı online konser verecek!
Hadise yılbaşı akşamı online konser verecek!
Bir Zamanlar Çukurova'da ayrılıklar devam ediyor! Behice karakteri diziden ayrılıyor
Bir Zamanlar Çukurova'da ayrılıklar devam ediyor! Behice karakteri diziden ayrılıyor
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Avukat Ebru'su izleyicileri şaşırttı!
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Avukat Ebru'su izleyicileri şaşırttı!
Doya Doya Moda'nın yeni jürisi Doğuş Çabakçor kimdir?
Doya Doya Moda'nın yeni jürisi Doğuş Çabakçor kimdir?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki Tacülmülk kimdir, tarihte nasıl bir yeri vardır?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki Tacülmülk kimdir, tarihte nasıl bir yeri vardır?

Popüler Haberler

Sadakatsiz Mert kimdir? Erdem Vurdem rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Sadakatsiz Serap Şenlik karakteri kimdir? Olcay Yusufoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında?
Sadakatsiz dizisi Turgay Güngör karakterini kim canlandırıyor? Kenan Ece kimdir?
Kuruluş Osman dizisinde Cerkutay karakterine Çağrı Şensoy hayat veriyor
Fox TV Sen Çal Kapımı dizisi nerede çekiliyor? Sen Çal Kapımı konusu ve oyuncuları
Zümrüdüanka dizisi Hamit kimdir? Gerçek adı nedir? Doğukan Güngör nereli, yaşı kaç?
Aöf 2020 yaz okulu kayıt ücreti nasıl yatırılır?
Sadakatsiz dizisi Bahar kimdir? Yeliz Kuvancı
Menajerimi Ara dizisinin Emrah'ı Semi Sırtıkkızıl'ın hayat hikayesi!
Sen Çal Kapımı Sevda kimdir? Sevcan Yaşar kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
LGS Puan Hesaplaması Nasıl Yapılır? 2019 LGS Sınavı Kaç Nete Kaç Puan Getirir?
Masumlar Apartmanı Ayrılık şiiri kime ait?
İnönü Üniversitesi mülakatsız 101 sözleşmeli personel alımı yapacak. Son başvuru tarihi yaklaşıyor.
CBC Sport nasıl izlenir? CBC Sport uyduya nasıl eklenir? CBC Sport frekansı ve kurulumu
Yemekteyiz yarışması Semra neden yok? TV8 Yemekteyiz Semra diskalifiye mi oldu, yarışmadan ayrıldı mı?
Sadakatsiz'e katılan Melis Sezen Kimdir? Derin karakteri kimdir?
Bağırsak kanseri hangi kan gruplarında risklidir?
Halkbank 1 yıl geri ödemesiz 36 ay vadeli 30 ile 75 bin TL arasında kredi veriyor
IKEA çalışma saatleri kaçla kaç arasında 2020
Fibabanka 36 ay vadeli 80 bin TL ihtiyaç kredisi kampanyasını duyurdu
Sen Çal Kapımı Efe Akman kimdir? Ali Ersan Duru kimdir, nereli yaşı kaç?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.