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Kuruluş Osman dizisi Peçenek Kızı kimdir? Gerçek adı nedir? Zeynep Tuğçe Bayat nereli, yaşı kaç?

Haber bültenimizde yer verdiğimiz ve kısa bir süre zarfında dikkatleri üzerine toplayan Kuruluş Osman dizisi Peçenek Kızı kimdir? Gerçek adı nedir? Zeynep Tuğçe Bayat nereli, yaşı kaç? haberine dair en yeni gelişmeler 19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlanmış haberimizde yer alıyor.

19 Mayıs 2021 Çarşamba 19:32
Kuruluş Osman dizisi Peçenek Kızı kimdir? Gerçek adı nedir? Zeynep Tuğçe Bayat nereli, yaşı kaç?
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Atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde Peçenek kızı dizinin yeni bölümünde dahil oluyor. Peçenek kızını canlandıran oyuncu dizinin hayranları tarafından merak ediliyor. Peki Peçenek kızına hayat verecek olan oyuncumuz kimdir?

Kuruluş Osman Peçenek Kızı Kimdir?

Peçenek kızı 860 yıllarında kurulan ve 1091 tarihinde yıkılan Peçenek Hanlığından olan bir beyliğin kızı olmaktadı. Peçenek Hanlığı Karadeniz bölgesinin kuzey kıyılarında yer alan bir hanlıktır. Yıkıldıktan sonra halk Anadolu bölgesine dağılarak kendilerine yeni bir yurt aramaya koyulmuşlardır. Peçenek Kızı dizide Peçenek beyinin kızı olarak ekranlarda olacaktır.

Kuruluş Osman Peçenek Beyinin Kızı Kimdir? Asıl Adı Nedir?

Kuruluş Osman dizisinde Peçenek Beyinin kızına hayat veren isim Zeynep Tuğçe Bayat olmaktadır. 1990 yılında Mersin’de Dünyaya gelen oyuncumuz erken yaşlarda oyunculuğa merak salmıştır. Lise döneminde okulun tiyatrosunda aktif olarak yer almıştır. Hukuk Fakültesinden mezun olan Bayat, oyunculuk eğitimleri de alarak kendisini bu yönde geliştirmiştir.

İspanya’ya giderek oyunculuk eğitimleri almıştır. İlk dizi deneyimini 2007 senesinde Arka Sıradakiler dizisinde tatmıştır. 2010 senesinde Gönülçelen ve 2015’de Çilek Kokusu dizilerinde rol aldı. Bu sene içerisinde kendisi gibi oyuncu olan Cansel Elçin ile evlilik dünyasına girmiştir.

Zeynep Tuğçe Bayat’ın Rol Aldığı Yapımlar

2019 – Afili Aşk (Ceyda Aran) (TV Dizisi),

2017 – Şansımı Seveyim (Yaprak) (Sinema Filmi),

2016 – Seviyor Sevmiyor (Buket) (TV Dizisi),

2015 – Çilek Kokusu (Gonca) (TV Dizisi),

2014 – Ah Neriman (Yeşim) (TV Dizisi),

2011 – Yıldız Masalı (Pelin) (TV Dizisi),

2010 – Gönülçelen (Nevra) (TV Dizisi),

2009 – Arka Sıradakiler (Öğrenci) (TV Dizisi)


Son Güncelleme: 19.05.2021 19:32
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Anahtar Kelimeler:
ATVDiziKuruluş OsmanZeynep Tuğçe Bayat
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