İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Benzinli araç sahiplerini üzecek zam haberi! Benzin litre fiyatına büyük zam!
Son Dakika
Benzinli araç sahiplerini üzecek zam...
24 Kasım vaka tablosu açıklandı! Son 24 saat içinde hastaneye yatan kişi sayısı 7 bin 381 oldu
Son Dakika
24 Kasım vaka tablosu açıklandı!...
Türkiye'nin ilk yerli aşısı Tetanos-Difteri'nin çalışmaları tamamlandı
Türkiye'nin ilk yerli aşısı Tetanos-Difteri'nin...
Demet Özdemir'in paylaşımı sosyal medyada çok konuşuldu
Son Dakika
Demet Özdemir'in paylaşımı sosyal medyada...

Kuruluş Osman dizisi Peçenek Kızı karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Zeynep Tuğçe Bayat kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Gündeme hızlı bir giriş yaparak ilgi odağı haline gelen Kuruluş Osman dizisi Peçenek Kızı karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Zeynep Tuğçe Bayat kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar haberi ile ilgili olarak merak edilen en yeni ayrıntılara yer verdiğimiz 25-11-2020 tarihli haberimizi okuyarak siz de gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

25 Kasım 2020 Çarşamba 19:32
Kuruluş Osman dizisi Peçenek Kızı karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Zeynep Tuğçe Bayat kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Takip Et:

Atv ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde Peçenek kızı dizinin yeni bölümünde dahil oluyor. Peçenek kızını canlandıran oyuncu dizinin hayranları tarafından merak ediliyor. Peki Peçenek kızına hayat verecek olan oyuncumuz kimdir?

Kuruluş Osman Peçenek Kızı Kimdir?

Peçenek kızı 860 yıllarında kurulan ve 1091 tarihinde yıkılan Peçenek Hanlığından olan bir beyliğin kızı olmaktadı. Peçenek Hanlığı Karadeniz bölgesinin kuzey kıyılarında yer alan bir hanlıktır. Yıkıldıktan sonra halk Anadolu bölgesine dağılarak kendilerine yeni bir yurt aramaya koyulmuşlardır. Peçenek Kızı dizide Peçenek beyinin kızı olarak ekranlarda olacaktır.

Kuruluş Osman Peçenek Beyinin Kızı Kimdir? Asıl Adı Nedir?

Kuruluş Osman dizisinde Peçenek Beyinin kızına hayat veren isim Zeynep Tuğçe Bayat olmaktadır. 1990 yılında Mersin’de Dünyaya gelen oyuncumuz erken yaşlarda oyunculuğa merak salmıştır. Lise döneminde okulun tiyatrosunda aktif olarak yer almıştır. Hukuk Fakültesinden mezun olan Bayat, oyunculuk eğitimleri de alarak kendisini bu yönde geliştirmiştir.

İspanya’ya giderek oyunculuk eğitimleri almıştır. İlk dizi deneyimini 2007 senesinde Arka Sıradakiler dizisinde tatmıştır. 2010 senesinde Gönülçelen ve 2015’de Çilek Kokusu dizilerinde rol aldı. Bu sene içerisinde kendisi gibi oyuncu olan Cansel Elçin ile evlilik dünyasına girmiştir.

Zeynep Tuğçe Bayat’ın Rol Aldığı Yapımlar


2019 – Afili Aşk (Ceyda Aran) (TV Dizisi),

2017 – Şansımı Seveyim (Yaprak) (Sinema Filmi),

2016 – Seviyor Sevmiyor (Buket) (TV Dizisi),

2015 – Çilek Kokusu (Gonca) (TV Dizisi),

2014 – Ah Neriman (Yeşim) (TV Dizisi),

2011 – Yıldız Masalı (Pelin) (TV Dizisi),

2010 – Gönülçelen (Nevra) (TV Dizisi),

2009 – Arka Sıradakiler (Öğrenci) (TV Dizisi)



Son Güncelleme: 25.11.2020 19:32
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ATVDiziKuruluş OsmanZeynep Tuğçe Bayat
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Derman ölecek mi? Uğur Keleş EDHO'dan ayrılacak mı?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Derman ölecek mi? Uğur Keleş EDHO'dan ayrılacak mı?
Kıvanç Tatlıtuğ La Casa de Papel dizisine dahil oluyor iddiası heyecanlandırdı
Kıvanç Tatlıtuğ La Casa de Papel dizisine dahil oluyor iddiası heyecanlandırdı
Çukur Selim Koçavalı ölüyor mu? Öner Erkan diziye veda mı ediyor?
Çukur Selim Koçavalı ölüyor mu? Öner Erkan diziye veda mı ediyor?
Sağ Salim filminin konusu nedir? Sağ Salim konusu ve oyuncuları
Sağ Salim filminin konusu nedir? Sağ Salim konusu ve oyuncuları
Uyanış Büyük Selçuklu Başulu Hatun kimdir? Pınar Töre hakkında bilgiler
Uyanış Büyük Selçuklu Başulu Hatun kimdir? Pınar Töre hakkında bilgiler
Yasak Elma'ya Gamze Süner Atay'da dahil oldu!
Yasak Elma'ya Gamze Süner Atay'da dahil oldu!

Popüler Haberler

Zümrüdüanka dizisi Behram (Menderes Samancılar) kimdir?
Doğduğun Ev Kaderindir dizisi Emine kimdir? Gerçek adı ne? Naz Göktan oynadığı diziler
Kuruluş Osman dizisi Peçenek Kızı karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Zeynep Tuğçe Bayat kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Sadakatsiz dizisinde Asya karakterine Cansu Dere hayat veriyor
Sadakatsiz dizisi yeni bölüm ve tekrarları hangi gün saat kaçta yayınlanıyor?
Kuruluş Osman dizisi Eftalya karakteri kimdir? Sezanur Sözen kimdir, nereli, kaç yaşında?
Doğduğun Ev Kaderindir Burhan karakterini kim canlandırıyor? Teoman Kumbaracıbaşı biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
Kuruluş Osman dizisi Flatyos kimdir? Gerçek tarihte var mı?
Sadakatsiz dizisi Volkan karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Caner Cindoruk kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Kuruluş Osman dizisi Aydoğdu’yu kim canlandırıyor? Fatih Ayhan'ın biyografisi
2019 MEB il dışı yer değiştirme ve atama sonuçları açıklandı!
KYK Yurt ve depozito ücretleri ne kadardır? Yurt depozito ücretleri ne zaman geri alınır?
Instagram web masaüstü DM özelliği nasıl kullanılır?
A101 5 Aralık 2019 aktüel ürünler kataloğu! Bu hafta A101'da hangi ürünler indirimli? A101 5 Aralık haftası kataloğu
Ölüm yardımı ödemesini kimler alabilir? 2020 ölüm parası şartları
Sadakatsiz Selçuk karakterini kim canlandırıyor? Tarık Emir Tekin biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
Zümrüdüanka dizisine katılan Doğukan Güngör kimdir? Hamit karakteri kimdir?
Sen Çal Kapımı Sevda kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Sevcan Yaşar kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Zümrüdüanka dizisi Cihan kimdir? İsmail Hacıoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Menajerimi Ara Leyla kimdir? Pınar Ünsal rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Bay Yanlış dizisi nerede çekiliyor? Bay Yanlış dizi çekim yerleri

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.