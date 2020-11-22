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Kuruluş Osman dizisi oyuncularından Seray Kaya diziyle alakalı açıklamalarda bulundu!

ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinde Savcı Bey'in karısı Lena'ya hayat veren Seray Kaya, diziyle alakalı önemli açıklamalarda bulundu. Kaya, Bozdağ Film'in Youtube kanalında röportaj verdi...

22 Kasım 2020 Pazar 00:31
Kuruluş Osman dizisi oyuncularından Seray Kaya diziyle alakalı açıklamalarda bulundu!
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ATV ekranlarında izleyicileri ile buluşan Kuruluş Osman dizisi oyuncularından biri olan Seray Kaya, dizi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bozdağ Film tarafından ortaya konan dizi hakkında, yapımcı firmanın Youtube kanalında röportaj veren başarılı oyuncu böyle bir projeye dahil olduğu için çok mutlu ve heyecanlı olduğunu söyledi.


Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey’in ağabeyi Savcı Bey’in eşi Lena’yı canlandıran Seray Kaya, diziyle ilgili duygularını, “Bir oyuncu için çok heyecan verici bir durum. Çok fazla deneyim içindesin, aynı zamanda çok şey öğreniyorsun” diyerek anlattı.

Projenin kendisini en çok heyecanlandıran kısmının hazırlık süreci olduğunu, atmosfere alışmak için at binmeyi öğrendiklerini, aksiyon dolu dersleri olduğunu belirtti. Oynadığı karakter hakkında ise “Kayı Obası’nda bambaşka bir hatun izleyecekler. Gelecek bölümleri heyecanla bekliyorum” şeklinde konuştu.

Mehmet Bozdağ tarafından ortaya konan ve yönetmenlik koltuğunda Metin Günay’ın oturduğu Kuruluş Osman dizisi her Çarşamba akşamında ATV ekranlarında izleyicileri ile buluşuyor!



Son Güncelleme: 22.11.2020 00:31
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Anahtar Kelimeler:
ATVKuruluş OsmanLenaSeray Kaya
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