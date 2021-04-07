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Kuruluş Osman dizisi oyuncu kadrosu ve karakterleri

Okurlarımızın ilgisini çekmekte olan Kuruluş Osman dizisi oyuncu kadrosu ve karakterleri haberine dair en yeni gelişmeleri öğrenmek istiyorsanız hemen şimdi 7 Nisan 2021 Çarşamba tarihli haberimizi okuyarak merak ettiklerinizi keşfedebilirsiniz.

07 Nisan 2021 Çarşamba 19:23
Kuruluş Osman dizisi oyuncu kadrosu ve karakterleri
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Kuruluş Osman dizisi ekranların en çok izlenen dizisi konumunda yer alıyor. Ekranların en çok sevilen dizileri arasında yer alan Kuruluş Osman dizisi oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Vatandaşlarımız Kuruluş Osman dizisi oyuncu kadrosunda bulunan oyuncuları merak ediyor.

NTC Medya tarafından yapımcılığı üstlenilen Kuruluş Osman dizisinden birçok oyuncu ayrıldığı gibi farklı oyuncular da katılmaktadır. Sevilen dizinin başrollerinde Alma Terziç ve Burak Özçivit yer almaktadır.

Kuruluş Osman Güncel Oyuncu Kadrosu

  • Burak Özçivit
  • Nurettin Sönmez
  • Ragıp Savaş
  • Alma Terziç
  • Emre Başalak
  • Özge Törer
  • Buse Arslan
  • Aslıhan Karalar
  • Açelya Özcan
  • Emel Dede
  • Yiğit Uçan
  • Ayşen Gürler
  • Seda Yıldız
  • Abidin Yerebakan
  • Fatih Osmanlı
  • Eren Vurdem
  • Latif Koru
  • Nizamettin Özkaya
  • Aykan Yılmaz
  • Serkan Uzun
  • Kaan Tutkun
  • Muharrem Erdemir
  • Nuray Şerefoğlu
  • Yalçın Bulut
  • Doğan Şükrü Arabacı
  • Elif Cansu Akbıyık
  • Alper Selan
  • Emre Kerem Ketenci
  • Gülüzar Baklacığlu
  • Kuzey Yücahan
  • Eray Türk
  • Baran Tuğra Genç
  • Recep Yüksel Akyiğit
  • Kaya Demirkıran
  • Mehmet Ali Kaptanlar
  • Metehan Kuru
  • Selin Deveci
  • Serkan Tatar
  • Ahmet Kılıç
  • Murat Karak
  • Hazım Körmükçü
  • Yıldız Kültür
  • Serhan Onat
  • Sercan Sert
  • Yaşar Aydınlıoğlu
  • Maruf Otajonov
  • Gökmen Bayraktar
  • Sezanur Sözen
  • Kahraman Sivri
  • Seray Kaya
  • Umut Karadağ
  • Ekrem İşpir
  • Yeşim Ceren Bozoğlu
  • Seçkin Özdemir
  • Ahmet Yenilmez
  • Oğuz Kara
  • Emin Gürsoy
  • Bahtiyar Engin
  • Fatih Ayhan
  • Erkan Avcı
  • Kanbolat Görkem Arslan
  • Kadir Terzi
  • Alican Albayrak
  • Atılgan Gümüş
  • Hazal Adıyaman
  • Şevket Çapkınoğlu
  • Çağkan Çulha
  • Abdul Süsler
  • Sezgin Erdemir
  • Kadir Polatçı
  • Ercan Kabadayı
  • Ali Sinan Demir
  • Uğur Aslan
  • Burak Sarımola
  • Atilla Güzel
  • Tolga Akkaya
  • Kani Katkıcı
  • İsmail Hakkı Ürün
  • Eren Hacısalihoğlu
  • Volkan Başaran
  • Yurdaer Okur
  • Çağrı Şensoy
  • Burak Çelik
  • Tuğrul Çetiner
  • Muammer Çağatay Keser
  • Celal Al
  • Didem Balçın
  • Saruhan Hünel
  • Ayşegül Günay
  • Mete Deran
  • Mehmet Sabri Arafatoğlu
  • Ömer Ağan

Kuruluş Osman Dizisi Konusu

Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluş yıllarını konu edinen dizide Ertuğrul Gazi’den sonra yaşanan gelişmeler ele alınmaktadır. Farklı tekfurların ayağına gidilerek oldukça dostane bir şekilde görüşmeler gerçekleştiriliyor. Kılıcı konusunda hiçbir tereddüde girmeyen Osman Bey, konuşarak çözemediği meseleleri kılıcıyla çözmeye çalışıyor.

Osman Bey, mazlumların gür sesi olmaya söz vermiş, tüm tekfurları bir araya toplamaya yemin etmişti. Bu uğurda Osman Bey ve silah arkadaşları canla başla çalışmaya karar verir. Osman Bey’in zekası ve başarılı stratejisiyle 400 obalık bir milleti koskoca bir imparatorluğa dönüştürecek adımları atıyor.

Farklı yerlere fetihler düzenleyerek gidilen yerde kendisinden yardım isteyenlere yardım etmekte mazur görmez. Savaşmak isteyenlere ise cevabı her zaman evet olacaktır. Dizi şu an Türkiye’nin en çok izlenen yerli dizisi konumunda yer alıyor.



Son Güncelleme: 07.04.2021 19:23
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OyuncularKuruluş Osman
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