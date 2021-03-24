İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7 gün sınırlaması getirildi..
Son Dakika
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 7...
Açığa satış kararı Borsa İstanbul'da bugün de devam edecek! Açığa satış ne anlama geliyor?
Açığa satış kararı Borsa İstanbul'da...
İkinci el cep telefonu tamir ve bakımını yapan iş yerlerinde yeni dönem!
Son Dakika
İkinci el cep telefonu tamir...
Dijital detoks yapacak kişiler aranıyor! 24 saatte 17 bin TL kazanç
Son Dakika
Dijital detoks yapacak kişiler aranıyor!...

Kuruluş Osman dizisi Hasan Sabbah kimdir? Flatyos tarihte gerçekten var mı?

24 Mart 2021 Çarşamba gününün önemli manşetlerinden Kuruluş Osman dizisi Hasan Sabbah kimdir? Flatyos tarihte gerçekten var mı? haberinde gelişmeler sürüyor. Biz de Kuruluş Osman dizisi Hasan Sabbah kimdir? Flatyos tarihte gerçekten var mı? haberi için yeni gelişmeleri bu habere dair kaleme aldık.

24 Mart 2021 Çarşamba 19:36
Kuruluş Osman dizisi Hasan Sabbah kimdir? Flatyos tarihte gerçekten var mı?
Takip Et:

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman yeni sezona hızlı bir giriş yaptı. Sevilen tarihi dizi yeni bölümleriyle izleyicilerin beğenisini kazandı. Diziye son bölümde katılan Flatyos karakteri ise öne çıkan karakterlerden oldu.

Dizide Flatyos karakterini yakışıklı oyuncu Seçkin Özdemir canlandırıyor. 1981 yılında dünyaya gelen oyuncu sektöre radyo alanın giriş yaptıktan sonra tiyatro eğitimleri alıp kamera karşısına geçmiştir. Yakışıklı oyuncu adını 2011 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde Leo karakteriyle duyurmuştur. Özdemir’in rol aldığı diğer yapımlar ise şu şekilde;

2008 Yaban Gülü Burak Yardımcı Karakter

2011 – 2012 Al Yazmalım İlyas Avcı Başrol

2012 Muhteşem Yüzyıl Leo Yardımcı Karakter

2013 – 2014 Bir Aşk Hikayesi Korkut Ali Başrol

2014 Günahkar Ali Yusuf Tan Başrol

2015 Racon Ailem İçin Adnan Korhan Başrol

2015 – 2016 Acı Aşk Bulut Ocak Başrol

2016 – 2017 Kiralık Aşk Pamir Marden Başrol

2017 Ateş Böceği Barış Buka Başrol

2018 Tehlikeli Karım Alper Boztepe Başrol

2017 Bir Nefes Yeter Yaman Başrol Sinema Filmi

Bizans komutanı Flatyos kimdir?

Dizide Flatyos karakteri öne çıkarken izleyiciler bu kişinin gerçekte var olup olmadığını araştırmaya başladı. Ancak tarih kitaplarına bakıldığında Bizans komutanları arasında Flatyos adın bir komutan bulunmuyor. Bu karakter senaryo gereği diziye dahil olmuştur.



Son Güncelleme: 24.03.2021 19:36
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ATVDiziFlatyos
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güldür Güldür Show Show TV canlı izle - 24 Mart 2021 Çarşamba tek parça Güldür Güldür Show yeni son bölüm izle
Güldür Güldür Show Show TV canlı izle - 24 Mart 2021 Çarşamba tek parça Güldür Güldür Show yeni son bölüm izle
Berlin Kaplanı filmi nerede çekildi? Berlin Kaplanı filmi konusu nedir? Berlin Kaplanı fragmanı, oyuncuları ve konusu
Berlin Kaplanı filmi nerede çekildi? Berlin Kaplanı filmi konusu nedir? Berlin Kaplanı fragmanı, oyuncuları ve konusu
Emanet 143. bölüm izle 24 Mart Çarşamba son bölüm - Emanet yeni bölüm canlı izle Kanal 7
Emanet 143. bölüm izle 24 Mart Çarşamba son bölüm - Emanet yeni bölüm canlı izle Kanal 7
Doğduğun Ev Kaderindir neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 24 Mart Çarşamba Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm neden yok?
Doğduğun Ev Kaderindir neden yok, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 24 Mart Çarşamba Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm neden yok?
Masum 368. bölüm fragmanı ve 25 Mart 2021 Perşembe özeti Kanal 7
Masum 368. bölüm fragmanı ve 25 Mart 2021 Perşembe özeti Kanal 7
Acemi Anneler 113. bölüm izle 24 Mart Çarşamba son bölüm - Acemi Anneler yeni bölüm canlı izle TRT1
Acemi Anneler 113. bölüm izle 24 Mart Çarşamba son bölüm - Acemi Anneler yeni bölüm canlı izle TRT1

Popüler Haberler

24 Mart 2021 Çarşamba koronavirüs tablosu açıklandı mı? 24 Mart 2021 Çarşamba Türkiye corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler
Sadakatsiz hangi günler yayınlanıyor? Kanal D Sadakatsiz tekrar bölümleri ne zaman?
Kuruluş Osman dizisi Eftalya kimdir? Sezanur Sözen kimdir, nereli yaşı kaç?
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Burhan karakterini Teoman Kumbaracıbaşı canlandırıyor
Kuruluş Osman dizisi Hasan Sabbah kimdir? Flatyos tarihte gerçekten var mı?
Sadakatsiz dizisi Volkan karakteri kimdir? Caner Cindoruk'un hayatı ve yer aldığı diziler
Kuruluş Osman dizisi Aydoğdu kimdir? Gerçek adı nedir? Fatih Ayhan nereli, yaşı kaç?
Menajerimi Ara dizisi Emir karakteri kimdir? Burak Tozkoparan'ın hayatı ve yer aldığı diziler
Doğduğun Ev Kaderindir dizisi Barış kimdir? Engin Öztürk kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Sadakatsiz dizisinde Derin'in annesi Gönül karakterini Gözde Sena Altuner canlandırıyor
Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi Andreas kimdir? Osman Sonant'ın hayatı!
Emanet 142. bölüm izle 23 Mart Salı son bölüm - Emanet yeni bölüm canlı izle Kanal 7
Kadınlarda düz saç modelleri nelerdir? 2021 Harika düz saç örnekleri
Pantolon nasıl ütülenir? güzel ve kolay ütü yapmanın püf noktaları
Masumlar Apartmanı Naci öldü mü, diziden ayrıldı mı? Tansel Öngel diziye veda mı etti?
Sadakatsiz Serap Şenlik kimdir? Olcay Yusufoğlu’nun yer aldığı diziler
Çiğ köfte dükkanı için bayilik veren firmalar ve bayilik şartları
Günlük burç yorumları; 25 Mart 2021 Perşembe burç yorumları
Seksenler dizisinin Mikser Melahat'ı Özlem Tokaslan'ın hayat hikayesi!
Sadakatsiz Derin kimdir? Melis Sezen’in yer aldığı diziler
Emanet dizisi nasıl, izlendi mi, dizi devam eder mi?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.