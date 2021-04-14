İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Emeklinin bayram ikramiyesine ne kadar zam gelecek ?
Emeklinin bayram ikramiyesine ne kadar...
Erdoğan kabinesini topluyor! Gündem ramazan tedbirleri
Son Dakika
Erdoğan kabinesini topluyor! Gündem ramazan...
Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklaması için son 3 gün!
Son Dakika
Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklaması...
Bakan Selçuk duyurdu! Üniversite öğrencilerine devlet desteği..
Son Dakika
Bakan Selçuk duyurdu! Üniversite öğrencilerine...

Kuruluş Osman dizisi Eftalya (Sezanur Sözen) kimdir?

Okurlarımızın merakla takip ettikleri Kuruluş Osman dizisi Eftalya (Sezanur Sözen) kimdir? haberine dair yeni gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. Bizim de ayrıntılarını mercek altına aldığımız habere dair yeni gelişmeleri 14.04.2021 tarihli haberimizden takip edebilirsiniz.

14 Nisan 2021 Çarşamba 19:31
Kuruluş Osman dizisi Eftalya (Sezanur Sözen) kimdir?
Takip Et:

 

 

İkinci sezonu için bomba transferler yapan Kuruluş Osman dizisi oyuncu kadrosuna 15’den çok oyuncu ekledi. Bu oyuncular arasında son seçilen ise Sezanur Sözen’ dir. Eftalya adlı karakter ile Sezanur Sözen izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Diğer eklenen oyuncular ise: Ünlü oyuncu Cüneyt Arkın, Emin Gürsoy, Mert Kılıç, Erkan Avcı, Ahmet Yenilmez, Fatih Aylan, Kanbolat Arslan, Bahtiyar Engin, Emin Gürsoy, Tamer Yiğit, Turan Kılıç, Umut Karadağ ve Seray Kaya’ dır. Eftelya karakteri ise hikayenin gidişatını açacak bir karakter olarak gösterilmekte.

Sezanur Sözen:

Güzel oyuncu gözlerini 1999 yılında İstanbul’ da açmıştır. Kendisi ekranlara ilk kez tarihi konseptli bir film olan Malazgirt 1071 Sultan Alpaslan’ da izleyici ile perdede buluşmuştu. Kendisi yine bir yabancı uyruklu rolünde Eleni karakterini canlandırmaktaydı. Kamera önünde rol yapma eğitimi alan oyuncu Boğaziçi Üniversitesinde Dil bölümünde okumaktadır. Menajeri Hasan Güngör’ dür. Güzel oyuncunun ise bir birlikteliği bilinmemekte. Oyuncu Kuruluş Osman’ da korkusuz ve güzel bir Bizans soylusunu canlandıracak.



Son Güncelleme: 14.04.2021 19:31
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Sezanur Sözen KimdirKuruluş Osman Oyuncuları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Seni Çok Bekledim 16 Nisan 2021 neden yok, neden yayınlanmadı? Seni Çok Bekledim yeni bölüm ne zaman?
Seni Çok Bekledim 16 Nisan 2021 neden yok, neden yayınlanmadı? Seni Çok Bekledim yeni bölüm ne zaman?
Günlük burç yorumları; 15 Nisan 2021 Perşembe burç yorumları
Günlük burç yorumları; 15 Nisan 2021 Perşembe burç yorumları
Benim Adım Melek yeni bölüm yok mu, neden başlamadı, geç mi başlayacak? Benim Adım Melek yeni bölüm ne zaman, saat kaçta başlayacak?
Benim Adım Melek yeni bölüm yok mu, neden başlamadı, geç mi başlayacak? Benim Adım Melek yeni bölüm ne zaman, saat kaçta başlayacak?
Güldür Güldür Show bu akşam yeni bölümü var mı, yayınlanacak mı?
Güldür Güldür Show bu akşam yeni bölümü var mı, yayınlanacak mı?
Yeni Nesil Ajan XXX 3 filmi konusu, oyuncuları ve Yeni Nesil Ajan XXX 3 özeti!
Yeni Nesil Ajan XXX 3 filmi konusu, oyuncuları ve Yeni Nesil Ajan XXX 3 özeti!
Show TV Kırmızı Kamyon yeni bölüm neden yok? 14 Nisan Kırmızı Kamyon neden yayınlanmadı, ne zaman yayınlanacak?
Show TV Kırmızı Kamyon yeni bölüm neden yok? 14 Nisan Kırmızı Kamyon neden yayınlanmadı, ne zaman yayınlanacak?

Popüler Haberler

14 Nisan 2021 Çarşamba Türkiye koronavirüs (coronavirüs) tablosu ve 14 Nisan 2021 Çarşamba Dünya genelinde vaka sayısı
Sadakatsiz dizisi tekrar bölümleri ne zaman?
Kuruluş Osman dizisi Eftalya (Sezanur Sözen) kimdir?
Doğduğun Ev Kaderindir'e katılan Teoman Kumbaracıbaşı kimdir? Burhan karakteri kimdir?
ATV Kuruluş Osman dizisi Flatyos gerçek tarihte kimdir?
Sadakatsiz Volkan karakterini kim canlandırıyor? Caner Cindoruk kimdir?
Kuruluş Osman dizisindeki Aydoğdu karakteri kimdir? Fatih Ayhan nereli, yaşı kaç?
Menajerimi Ara dizisi Emir kimdir? Burak Tozkoparan doğum tarihi
Sadakatsiz dizisi Derin'in annesi Gönül kimdir? Gerçek adı nedir? Gözde Sena Altuner nereli, yaşı kaç?
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Barış karakterine Engin Öztürk hayat veriyor
Kısmi kapanma uygulamasına ne zaman geçilecek? Kısmi kapanma ile hangi yasaklar geldi?
İnstagram reels video nedir, nasıl kullanılır?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Aydoğdu ve Bozkuş kimdir? Aydoğdu ve Bozkuş tarihte gerçekten var mı?
Subay nasıl olunur? Subay olmak için kadın ve erkeklerde aranan şartlar nelerdir?
Saç boyamak orucu bozar mı?
Güzellik merkezleri kapalı mı? Hafta içi- Hafta sonu güzellik merkezleri çalışma saatleri
Kuruluş Osman Çömlekçi İdris kimdir? Bahtiyar Engin kimdir, nereli yaşı kaç?
Sadakatsiz Derin kimdir? Melis Sezen rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Sadakatsiz Turgay Güngör karakterini kim canlandırıyor? Kenan Ece kimdir?
Günlük burç yorumları; 15 Nisan 2021 Perşembe burç yorumları
Sadakatsiz dizisi Asya kimdir? Cansu Dere'nin hayatı!

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.