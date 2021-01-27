İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Müjde Ar'ın kardeşi Mehtap Ar'dan üzücü haber! Yoğun bakıma alındı
Son Dakika
Müjde Ar'ın kardeşi Mehtap Ar'dan...
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine yenileri eklendi
Son Dakika
Bunları yaşıyorsanız dikkat! Koronavirüs belirtilerine...
Ömer Ali Şahiner, resmen Medipol Başakşehir'de
Ömer Ali Şahiner, resmen Medipol...
Korona enfeksiyonu geçiren ve aşılanan kişiler mutasyonlu virüsten tekrar hastalanabilir mi?
Son Dakika
Korona enfeksiyonu geçiren ve aşılanan...

Kuruluş Osman dizisi Eftalya kimdir? Sezanur Sözen'in hayatı!

Okurlarımızın merakla bekledikleri Kuruluş Osman dizisi Eftalya kimdir? Sezanur Sözen'in hayatı! ile ilgili tüm yeni ayrıntılar ve güncel detayları Çarşamba günü yayınlanan 27-01-2021 tarihli haberimizde kaleme aldık. Kuruluş Osman dizisi Eftalya kimdir? Sezanur Sözen'in hayatı! başlıklı haberimize göz atarak tüm merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.

27 Ocak 2021 Çarşamba 19:31
Kuruluş Osman dizisi Eftalya kimdir? Sezanur Sözen'in hayatı!
Takip Et:

 

 

İkinci sezonu için bomba transferler yapan Kuruluş Osman dizisi oyuncu kadrosuna 15’den çok oyuncu ekledi. Bu oyuncular arasında son seçilen ise Sezanur Sözen’ dir. Eftalya adlı karakter ile Sezanur Sözen izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Diğer eklenen oyuncular ise: Ünlü oyuncu Cüneyt Arkın, Emin Gürsoy, Mert Kılıç, Erkan Avcı, Ahmet Yenilmez, Fatih Aylan, Kanbolat Arslan, Bahtiyar Engin, Emin Gürsoy, Tamer Yiğit, Turan Kılıç, Umut Karadağ ve Seray Kaya’ dır. Eftelya karakteri ise hikayenin gidişatını açacak bir karakter olarak gösterilmekte.

Sezanur Sözen:

Güzel oyuncu gözlerini 1999 yılında İstanbul’ da açmıştır. Kendisi ekranlara ilk kez tarihi konseptli bir film olan Malazgirt 1071 Sultan Alpaslan’ da izleyici ile perdede buluşmuştu. Kendisi yine bir yabancı uyruklu rolünde Eleni karakterini canlandırmaktaydı. Kamera önünde rol yapma eğitimi alan oyuncu Boğaziçi Üniversitesinde Dil bölümünde okumaktadır. Menajeri Hasan Güngör’ dür. Güzel oyuncunun ise bir birlikteliği bilinmemekte. Oyuncu Kuruluş Osman’ da korkusuz ve güzel bir Bizans soylusunu canlandıracak.



Son Güncelleme: 27.01.2021 19:31
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Sezanur Sözen KimdirKuruluş Osman Oyuncuları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hazal Kaya'nın Pera Palas'taki partneri belli oldu
Hazal Kaya'nın Pera Palas'taki partneri belli oldu
Yasak Elma dizisi, yatak sahneleri nedeniyle RTÜK'e şikayet edildi
Yasak Elma dizisi, yatak sahneleri nedeniyle RTÜK'e şikayet edildi
Survivor 2021'e veda eden isim belli oldu
Survivor 2021'e veda eden isim belli oldu
Pasifik Savaşı 2 filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Pasifik Savaşı 2 filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Sefirin Kızı dizisinde değişim başlıyor!
Sefirin Kızı dizisinde değişim başlıyor!
Harry Potter serisi dizi oluyor!
Harry Potter serisi dizi oluyor!

Popüler Haberler

27 Ocak 2021 Çarşamba Türkiye koronavirüs (coronavirüs) tablosu ve 27 Ocak 2021 Çarşamba Dünya genelinde vaka sayısı
Kanal D Sadakatsiz tekrarları hangi gün saat kaçta yayınlanıyor?
Kuruluş Osman dizisi Eftalya kimdir? Sezanur Sözen'in hayatı!
Doğduğun Ev Kaderindir Burhan kimdir? Teoman Kumbaracıbaşı kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Kuruluş Osman Flatyos kimdir, gerçek tarihte var mıydı?
Sadakatsiz dizisi Volkan kimdir? Caner Cindoruk'un yer aldığı diziler
Kuruluş Osman dizisi Aydoğdu kimdir? Fatih Ayhan doğum tarihi
Menajerimi Ara Emir kimdir? Burak Tozkoparan Gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Barış karakterini Engin Öztürk canlandırıyor
İyi Aile Babası dizisi Mehmet Ali kimdir? Çağlar Çorumlu yaşı ve oynadığı diziler
Ramo Cengiz bey ölecek mi? Boz'a ne olacak?
2. Cemre ne zaman düşecek? 2020 Baharı müjdeleyen cemre tarihleri
Şeref Sözü Sude Zülal Güler kimdir? Sude Güler hakkında bilgiler
Hangi banka ne kadar emekli maaşı promosyonu verecek? Emekli banka promosyonu 2021 ne kadar olacak?
2020 Kişi başına düşen milli gelir hesaplaması nasıl yapılır?
Sadakatsiz dizisi Turgay Güngör’ü kim canlandırıyor? Kenan Ece'nin biyografisi
Sadakatsiz dizisi Mert kimdir? Erdem Vurdem
Zümrüdüanka dizisindeki Cihan karakteri Kimdir? Evren Erler dizideki rolü ve hayatı
Kuruluş Osman dizisi Cerkutay kimdir? Çağrı Şensoy yaşı ve oynadığı diziler
Kuruluş Osman dizisi Abdurrahman Alp kimdir? Celal Al yer aldığı dizi ve film yapımları
Sadakatsiz Asya kimdir? Cansu Dere kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.