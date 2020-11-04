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Kuruluş Osman dizisi Eftalya kimdir? Sezanur Sözen hakkında bilgiler

Türkiye basınında yankı uyandıran Kuruluş Osman dizisi Eftalya kimdir? Sezanur Sözen hakkında bilgiler hakkında güncel gelişmeler aktarılmaya devam ediyor. Hemen 4 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlanan haberimizi okuyabilir ve Kuruluş Osman dizisi Eftalya kimdir? ile ilgili güncel ayrıntılardan anında haberdar olabilirsiniz.

04 Kasım 2020 Çarşamba 19:31
Kuruluş Osman dizisi Eftalya kimdir? Sezanur Sözen hakkında bilgiler
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İkinci sezonu için bomba transferler yapan Kuruluş Osman dizisi oyuncu kadrosuna 15’den çok oyuncu ekledi. Bu oyuncular arasında son seçilen ise Sezanur Sözen’ dir. Eftalya adlı karakter ile Sezanur Sözen izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Diğer eklenen oyuncular ise: Ünlü oyuncu Cüneyt Arkın, Emin Gürsoy, Mert Kılıç, Erkan Avcı, Ahmet Yenilmez, Fatih Aylan, Kanbolat Arslan, Bahtiyar Engin, Emin Gürsoy, Tamer Yiğit, Turan Kılıç, Umut Karadağ ve Seray Kaya’ dır. Eftelya karakteri ise hikayenin gidişatını açacak bir karakter olarak gösterilmekte.

Sezanur Sözen:

Güzel oyuncu gözlerini 1999 yılında İstanbul’ da açmıştır. Kendisi ekranlara ilk kez tarihi konseptli bir film olan Malazgirt 1071 Sultan Alpaslan’ da izleyici ile perdede buluşmuştu. Kendisi yine bir yabancı uyruklu rolünde Eleni karakterini canlandırmaktaydı. Kamera önünde rol yapma eğitimi alan oyuncu Boğaziçi Üniversitesinde Dil bölümünde okumaktadır. Menajeri Hasan Güngör’ dür. Güzel oyuncunun ise bir birlikteliği bilinmemekte. Oyuncu Kuruluş Osman’ da korkusuz ve güzel bir Bizans soylusunu canlandıracak.



Son Güncelleme: 04.11.2020 19:31
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