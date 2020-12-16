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Kuruluş Osman dizisi Eftalya kimdir? Gerçek adı nedir? Sezanur Sözen nereli, yaşı kaç?

Gündemde uzun bir süre kendisine yer edinen Kuruluş Osman dizisi Eftalya kimdir? Gerçek adı nedir? Sezanur Sözen nereli, yaşı kaç? hakkında sıcak gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. Siz de 16 Aralık 2020 Çarşamba tarihli haberimize göz aratak Kuruluş Osman dizisi Eftalya kimdir? Gerçek adı nedir? Sezanur Sözen nereli, yaşı kaç? hakkında en güncel bilgileri hemen okuyabilirsiniz.

16 Aralık 2020 Çarşamba 19:30
Kuruluş Osman dizisi Eftalya kimdir? Gerçek adı nedir? Sezanur Sözen nereli, yaşı kaç?
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İkinci sezonu için bomba transferler yapan Kuruluş Osman dizisi oyuncu kadrosuna 15’den çok oyuncu ekledi. Bu oyuncular arasında son seçilen ise Sezanur Sözen’ dir. Eftalya adlı karakter ile Sezanur Sözen izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Diğer eklenen oyuncular ise: Ünlü oyuncu Cüneyt Arkın, Emin Gürsoy, Mert Kılıç, Erkan Avcı, Ahmet Yenilmez, Fatih Aylan, Kanbolat Arslan, Bahtiyar Engin, Emin Gürsoy, Tamer Yiğit, Turan Kılıç, Umut Karadağ ve Seray Kaya’ dır. Eftelya karakteri ise hikayenin gidişatını açacak bir karakter olarak gösterilmekte.

Sezanur Sözen:

Güzel oyuncu gözlerini 1999 yılında İstanbul’ da açmıştır. Kendisi ekranlara ilk kez tarihi konseptli bir film olan Malazgirt 1071 Sultan Alpaslan’ da izleyici ile perdede buluşmuştu. Kendisi yine bir yabancı uyruklu rolünde Eleni karakterini canlandırmaktaydı. Kamera önünde rol yapma eğitimi alan oyuncu Boğaziçi Üniversitesinde Dil bölümünde okumaktadır. Menajeri Hasan Güngör’ dür. Güzel oyuncunun ise bir birlikteliği bilinmemekte. Oyuncu Kuruluş Osman’ da korkusuz ve güzel bir Bizans soylusunu canlandıracak.



Son Güncelleme: 16.12.2020 19:30
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