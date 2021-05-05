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Kuruluş Osman dizisi Eftalya karakterini kim canlandırıyor? Sezanur Sözen biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar

Gündemde ilgi odağı haline gelen 5 Mayıs 2021 tarihli Kuruluş Osman dizisi Eftalya karakterini kim canlandırıyor? Sezanur Sözen biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar haberi yeni ayrıntılarla basında yer almaya devam ediyor. Hemen şimdi 05-05-2021 tarihli haberimizi okuyarak yeni ayrıntıları öğrenebilirsiniz.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 19:31
Kuruluş Osman dizisi Eftalya karakterini kim canlandırıyor? Sezanur Sözen biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
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İkinci sezonu için bomba transferler yapan Kuruluş Osman dizisi oyuncu kadrosuna 15’den çok oyuncu ekledi. Bu oyuncular arasında son seçilen ise Sezanur Sözen’ dir. Eftalya adlı karakter ile Sezanur Sözen izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Diğer eklenen oyuncular ise: Ünlü oyuncu Cüneyt Arkın, Emin Gürsoy, Mert Kılıç, Erkan Avcı, Ahmet Yenilmez, Fatih Aylan, Kanbolat Arslan, Bahtiyar Engin, Emin Gürsoy, Tamer Yiğit, Turan Kılıç, Umut Karadağ ve Seray Kaya’ dır. Eftelya karakteri ise hikayenin gidişatını açacak bir karakter olarak gösterilmekte.

Sezanur Sözen:

Güzel oyuncu gözlerini 1999 yılında İstanbul’ da açmıştır. Kendisi ekranlara ilk kez tarihi konseptli bir film olan Malazgirt 1071 Sultan Alpaslan’ da izleyici ile perdede buluşmuştu. Kendisi yine bir yabancı uyruklu rolünde Eleni karakterini canlandırmaktaydı. Kamera önünde rol yapma eğitimi alan oyuncu Boğaziçi Üniversitesinde Dil bölümünde okumaktadır. Menajeri Hasan Güngör’ dür. Güzel oyuncunun ise bir birlikteliği bilinmemekte. Oyuncu Kuruluş Osman’ da korkusuz ve güzel bir Bizans soylusunu canlandıracak.




Son Güncelleme: 05.05.2021 19:31
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